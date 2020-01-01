Klopp: Uykumda bile oyuncularımı düşünüyorum

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, karantina sırasında bile oyuncuları ile olan ilişkisini koparmamaya özen gösteriyor.

Premier Lig koronavirüs salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar ertelenirken tüm kulüpler ve oyuncular kendini karantinaya aldı.

Şampiyonluğa 6 puan uzaklıkta olan 'un teknik direktörü Jürgen Klopp ise bu koşullar altında dahi oyuncularıyla teması koparmamaya özen gösteriyor.

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WhatsApp aracılığı ile oyuncularıyla iletişim kuran ve karantina sırasında durumlarını kontrol eden Klopp, katıldığı The Duffle Bag adlı podcast programında bu süreçte neler yaptığını anlattı:

"Uyumanın dışında tüm gün düşünüyorum. Hatta uykumda bile oyuncularımı düşünüyor olabilirim. Bunu istemiyorum ama kendiliğinden oluyor çünkü aklımda çok fazla şey var."

"Benim için en önemli olan şu an için oyuncuların formunu koruması. Bunu da beslenme, antrenman ve taktiklerle yapmaya çalışıyoruz."

"Oyuncularıma asla yalan söylemem"

Her şartta oyuncuları ile iletişim kurmanın önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti:

"Onlarla ilgileniyormuş gibi davranmıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Kiminle çalıştığınızı bilmek ve birisinin neden kararlı ve motive olduğunu bilmek önemlidir. Onları tanımam gerektiğini düşünüyorum. Bir ilişki böyle kurulur. Benimle konuşmaları çok önemli."

"4-0 kazandığımız bir maçın ardından gelen biriyle özel bir konuşma yaparım. 4-0 kaybettiğimiz maçta da durum aynı olur. Bu konuşmaların biri kişisel, diğeri özel olur. Bu iki iletişim ne kadar iyi işlerse durumlar o kadar iyi olur."

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"Ben her zaman yüzde yüz dürüst olurum. Gerçeği her zaman söylemem, bu farklı bir şey. Konuşmazsam gerçeği söylemem. Ama eğer biri gelip bana bir şey sorarsa yüzde yüz dürüst davranırım."

"Bu, neyi ne zaman söylediğinizle alakalı bir durum. Bir futbolcuya hiçbir zaman yalan söylemedim. Bu işe yaramaz. Eğer bir futbolcuya 'Şunu yaparsan oynarsın' dersem ve o futbolcu söylediklerimi yaparsa; oynar."

"Bir şey söyleyip arkasında durmazsam oyuncuyu ya da takımın tamamını kaybedeceğimi de kendime hatırlatmam gerek. Bütün bir soyunma odasını kaybetme riski var. Ama bu benim başıma hiç gelmedi çünkü yalan söylemiyorum. "