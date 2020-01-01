Klopp: United'ın hegemonyasını yakalayamayız

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester United maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Jürgen Klopp, taraftarını 'ın Sir Alex Ferguson ile Premier Lig'de uzun süre kurduğu hegemonyanın aynısını tekrar edemeyecekleri konusunda uyardı.

Alman çalıştırıcı, Manchester United'ın Ferguson ile aldığı 13 Premier Lig şampiyonluğu sürecinin günümüzde tekrarının mümkün olmadığını belirterek şöyle söyledi:

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"Dürüst olmak gerekirse Manchester United'ın kurduğu hegemonyanın seviyesinin bir benzerini yapmamızın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Artık birçok takım finansal güce bağlı olarak farklı şeyler için rekabet etmesi daha muhtemel."

Klopp, kendisi ile Sir Alex Ferguson arasında yapılan kıyaslamalarla ilgilenmediğini ifade ederek devam etti:

"Böyle şeylere dikkat etmiyorum. Ferguson ile kıyaslanıyorum diye heyecanlanmıyorum. Bu tür şeyler umrumda değil. 2011'de Dortmund'dayken şaşırtıcı şekilde iyi olduğumuz zaman böyle bir şey yaşamıştım. Ne tür kıyaslamalar yapılırsa yapılsın, bunları kariyerim bittikten çok uzun süre sonra düşüneceğim. Bunlar ne beni ne de oyuncularımı etkileyen şeyler."