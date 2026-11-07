Klopp'un savunma ikilemi! Sağ bek seçenekleri azalırken Jeltsch'i denemeye yöneliyor

Klopp, Philipp Treu'nun arkasındaki sağ bek alternatiflerini değerlendirdi
Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yaklaşan millî maç dönemine yönelik çözümlerini anlatırken kadronun sağ bekteki seçeneklerinin sınırlı olduğunu kabul etti. Philipp Treu'nun başarılı performanslarının ardından Klopp, bu bölgede yeterli alternatife sahip olmak için farklı taktik seçenekler üzerinde duruyor.
RB Leipzig'den Ridle Baku ve yeniden form tutan Benjamin Henrichs, önemli seçenekler olmaya devam ediyor.
Ancak Klopp, farklı pozisyonlarda oynayabilen genç Finn Jeltsch ile ilgili heyecan verici bir taktik denemeyi açıkladı.
Jeltsch denemesi taktik esneklik sağlayabilir
Klopp, “Öncelikle, bunun seçim yapabileceğimiz 40 oyuncunun bulunmadığı bir pozisyon olduğunu görüyorsunuz. Pipo [Treu] da bu yüzden kampta harika iş çıkardı. Ridle Baku ve Benni Henrichs olmak üzere Leipzigli iki oyuncumuz var. Benni geri dönüyor ve çok iyi görünüyor,” dedi.
“Bunun dışında görmek istediğimiz oyuncu Finn Jeltsch. Finn, hazırlık kampımızda inanılmaz derecede iyi bir izlenim bıraktı. Çok iyi bir futbolcu, dinamik ve zeki biri.”
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Klopp, “Amacımız onu sağ bekte de görmek. Çünkü oyunu geriden kurarken 3-2 veya 3-1 gibi farklı dizilişler kullanıyoruz,” diye ekledi.
Thiaw-Schlotterbeck ikilisine güven ve Tah'ın maç yükünün yönetimi
Stoperde Malick Thiaw ve Nico Schlotterbeck'e tam güvendiğini yineleyen Klopp, Jonathan Tah'ın Bayern Münih'teki maç yükünün nasıl yönetildiğini de anlattı.
Klopp, “Nico Schlotterbeck ne yazık ki ilk kampta sakatlandı, Malick Thiaw ise inanılmaz iyi iş çıkardı. Malick kulübünde üst üste üç maç oynamadı ama bizim için o kadar iyi oynadı ki kadroda olmasını istiyoruz,” dedi.
Tah hakkında ise Klopp şu açıklamayı yaptı: “Bayern'de Jonathan Tah'ın maç yükü yönetiliyor. İçinde bulundukları bu çılgın dönemde rotasyon yapmak zorundasınız. Jonathan üst düzey bir stoper. Bu yüzden rotasyona rağmen onu kadroya almamayı hiç düşünmedik.”
Sırbistan ve Hollanda sınavları için sağlam temel
Almanya savunmasını, Belgrad'da Sırbistan ve sahasında Hollanda karşısında birbirinden farklı iki sınav bekliyor.
Klopp'un Jeltsch gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen isimleri takımın yerleşik liderleriyle bir araya getirirken oyunu geriden kurmadaki taktik esnekliği de sınanacak.
Kadro, cuma günkü maçın başlama vuruşu öncesinde savunma düzenini geliştirmek için pazartesi günü Herzogenaurach'ta toplanacak.