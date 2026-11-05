Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jurgen Klopp, etkileyici gol performansının ardından Club Brugge’ün gelecek vadeden forveti Nico Tresoldi ile düzenli olarak görüştüğünü açıkladı. Sırbistan ve Hollanda’ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için 24 kişilik kadrosunu açıklamasının ardından konuşan Klopp, genç oyuncuyu yakından takip ettiğini doğruladı.

Reklam

Klopp, etkileyici performansının ardından Tresoldi'yi takip ediyor

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, genç forvet Nico Tresoldi'nin A millî takıma çağrılması için değerlendirildiğini doğruladı. 59 yaşındaki teknik adam, son 24 kişilik kadroyu seçme sürecini anlatırken forvetin son dönemdeki performanslarına dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi katılımcısı Club Brugge'de forma giyen İtalya doğumlu forvet, PSV Eindhoven deplasmanındaki galibiyette attığı muhteşem galibiyet golüyle millî takım ekibinin dikkatini çekti.

Yaklaşan Uluslar Ligi maçları için belirlenen ana kadroya alınmasa da Klopp, Almanya U21 millî takımında oynayan Tresoldi'nin Almanya'nın uzun vadeli hücum planları açısından önemli bir isim olmaya devam ettiğini açıkça belirtti.

Teknik direktörden Tresoldi'nin gol katkısına övgü

DFB.TV'ye konuşan Klopp, Tresoldi'nin sahada hemen ortaya koyduğu kaliteyi övdü ve teknik ekibin oyuncuyla doğrudan iletişim hâlinde olduğunu doğruladı. Klopp, “Nico Tresoldi için de durum neredeyse tamamen aynı. Dün gece Eindhoven'da alınan bir başka deplasman galibiyetinde inanılmaz bir gol attı” dedi.

Reklam Reklam

“Elbette bunu biz de gördük. Nico ile de iletişim hâlindeyiz.”

Related Topics

Gelecek maçlar SER UEFA Nations League A 14:45 GER

Teknik direktör, “Bunların hepsi değerlendirdiğimiz konular. Her şey konuşuldu ve şu anki durum itibarıyla bu yüzde 100 doğru” diye açıkladı.

Genç takım antrenörleriyle yakın iş birliği kadro seçimini şekillendiriyor

Klopp, ekibinin Tresoldi gibi yükselen yetenekleri takip etmek için Almanya U21 Teknik Direktörü Antonio Di Salvo ile sürekli iletişim hâlinde olduğunu vurguladı. Klopp, “Genç takım antrenörleriyle iletişimimiz çok düzenli, özellikle de elbette Toni ile” dedi.

Reklam

“Her şeyi görüyoruz... İyi bir fikir alışverişi içindeyiz ve şu anda söyleyecek pek fazla şey yok.”

Teknik direktör, “Toni'nin yanında şu anda aramıza katılmak için gereken genel kalite düzeyine sahip olabilecek oyuncular var. Ama bu her zaman biraz da pozisyona bağlı” diye ekledi.

Reklam

Genç yetenekler Almanya A millî takımında oynama şansı arıyor

Kadro, 13 Kasım'da Belgrad'da Sırbistan ile deplasmanda karşılaşmadan ve 16 Kasım'da Hollanda'yı Berlin'deki Olympiastadion'da ağırlamadan önce pazartesi günü Herzogenaurach'taki adidas genel merkezinde toplanacak.

Almanya, Sırbistan karşısındaki önceki 2-0'lık galibiyetinin ve Amsterdam'daki 1-1'lik beraberliğinin üzerine koymayı hedeflerken Tresoldi'nin gelişimini sürdürmesi, ona ilerideki millî maç dönemlerinde A millî takıma çağrılmak için güçlü bir fırsat sunuyor.

Reklam

Almanya teknik ekibi bir sonraki millî maçlar öncesinde Tresoldi'yi yakından izlemeyi sürdürürken forvet, Klopp'un planlarına girebilmek için kulüp düzeyindeki gol performansını devam ettirmeyi hedefleyecek.