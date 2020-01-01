Klopp: Sir Alex Ferguson ile tanışmak, Papa ile tanışmak gibiydi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester United'ın efsane çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson'a olan hayranlığını anlattı.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu 'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Lig Menajerleri Birliği tarafından Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

Bu yıl 'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını alan Klopp, İskoç çalıştırıcıya olan hayranlığını şöyle açıkladı:

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"Lig Menajerleri Birliği tarafından yılın teknik direktörü seçildiğim; Sir Alex Ferguson kupasını kazandığım için son derece mutluyum."

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"Liverpool'u çalıştıran hoca olarak bunu söylemem yüzde yüz doğru değil ama o Ferguson'a hayranım. O, tanıştğım ilk Britanyalı teknik direktördü, birlikte kahvaltı yapmıştı. Üzerinden uzun bir zaman geçti, o hatırlıyor mu bilmiyorum ama ben sonsuza kadar bunu unutmayacağım. Benim için Sir Alex Ferguson ile tanışmak, Papa ile tanışmak gibiydi."

"Daha tanışdığımız ilk andan itibaren çok iyi anlaştık. Günün birinde onun adına verilecek bir kupaya layık görüleceğimi düşünmezdim."