Klopp: Şampiyonluk yarışında sekiz takım var

Jürgen Klopp, bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk için yarışacak takım sayısının her zamankinden fazla olacağını düşünüyor.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu sezon Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının her zamankinden daha zor geçeceğini düşünüyor.

Geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukla 30 yıllık hasrete son veren Kırmızılar, bu sezon sakatlıklardan yana büyük bir şanssızlık yaşıyorlar. Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i uzun süreli diz sakatlıklarına kurban veren Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimlerin sakatlıklarıyla da sarsılmış durumda. Merseyside ekibi, Mohamed Salah'ı da pozitif testi nedeniyle maçında kullanamayacak.

Haberin devamı aşağıda

2019-20 sezonunda ligi erken koparan Liverpool'da Klopp, bu sezon aynısının gerçekleşmeyeceğinin farkında. Daily Mail'a konuşan Alman teknik direktör, bu sezon kaç takımın şampiyonluğa oynadığı yönündeki soruya "Sekiz takım. Çok açık bir yarış var. Bununla ilgili de bir problemim yok. Bence gayet iyi. Premier Lig'le ilgili sevdiğim şey bu. Çok sayıda şampiyonluk adayı var." yanıtını verdi.

Daha fazla takım

Çetin bir yarışın içinde olduklarını ifade eden Klopp, "Kimse 100 puana ulaşacak gibi görünmüyor. Dört hafta daha kısa bir sezon. Aynı sayıda maç. 87 puan bile uzak görünüyor. Bu sezon şampiyon olabilirsek, dürüst olmak gerekirse, bu büyük bir başarı olur. Hatta geçen sezonkinden bile daha büyük bir başarı olabilir." ifadelerini kullandı.

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Premier Lİg'de 8 hafta geride kalırken 17 puan toplayan Liverpool, 18 puanla lider durumda bulunan Leicester City ile 22 Kasım Pazar günü TSİ 22:15'te karşılaşacak.