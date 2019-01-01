Klopp: Şampiyonluğu hissetmiyoruz, konuşmuyoruz, düşünmüyoruz

Leicester City karşısında 4-0'lık galibiyet alan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp şampiyonluk rehavetine kapılmaktan kaçınıyor.

En yakın rakibi ile deplasmanda oynadığı maı 4-0 kazanarak maç eksiği olmasına rağmen aradaki puan farkını 13'e çıkaran için şampiyonluk manşetleri çoktan atıldı. Ancak teknik direktör Jürgen Klopp aynı fikirde değil.

18 hafta sonunda 52 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 17 galibiyet 1 beraberlikle namağlup yoluna devam eden Liverpool'un deneyimli çalıştırıcısı Klopp, maç sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Çok iyi bir takıma karşı bir maç yaptık sadece. Henüz gerçekleşmemiş bir şeyin karar maçı falan değildi yani. Liverpool taraftarları 30 yıllık hasretin sona yaklaştığını düşünüyor. Maçlar sonunda değişen tek şey sadece sayılar. Önce 10, 11'di, şimdi 13 puan fark oldu. Şampiyonluğu bir maç öncesinde düşünmüyor, konuşmuyor, hissetmiyoruz. İlgimizi çekmiyor, o havaya girmiyoruz.

"Kendi kendime hikayeler yazabilirim. Şu anda sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Wolverhampton, Sheffield United, , ve maçlarımız var. Bana hiçbir şey bitmiş gibi görünmüyor. Hazır olmak için her şeyimizle çalışıyoruz. Puanlar önemli değil.