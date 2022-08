Klopp: Salah, Haaland ve Nunez’in Premier Lig Altın Ayakkabı yarışından etkilenmeyecek

Liverpool menajeri, Mısırlı yıldızın bu sezon da yine bol bol gol atacağından ve rakiplerin ne kadar gol attığından etkilenmeyeceğine emin.

Jurgen Klopp, Erling Haaland’ın Manchester City’deki varlığının Mohamed Salah’ın Premier Lig gol sayısını etkileyeceğine inanmıyor ve forvetin bu sezon 35’in üzerinde gol atabileceğini umuyor. Mısırlı yıldız, geçen sezonu 23 golle tamamlamış ve Premier Lig Altın Ayakkabı’yı Tottenham forveti Son Heung-min ile paylaşmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2022/23 sezonunda Liverpool’un bu yaz Darwin Nunez’i almasından ve gol makinesi Haaland’ı City’e kaptırmasından sonra, ligin en skorer ismi olmak için daha fazla rekabet içinde olabilir.

Klopp, Salah için ne dedi?

Haaland ve Darwin Nunez’in gelişinin Salah’ı daha fazla gol atmak için motive edip etmeyeceği hakkındaki soruya Klopp: “Belki olabilir ama bu sadece laf. Hikaye olarak uydurduğunuz her şeyin bizim için hemen anında önemli olduğunu düşünmemelisiniz.” şeklinde bir cevap vermişti.

Kırmızıların patronu sözüne "Yeni forvetler geliyor. Almanya'da Robert Lewandowski ayrıldığında, yeni golcü kim olacak?” sorusunu yanıtlayarak devam etti.

“Bilmiyorum, insanlar farklı şeylerle motive olur. Mohamed’in en büyük motivasyonunun maç kazanmak ve gol atmak olduğunu düşünüyorum, durum kesinlikle bu.

“Diğer oyuncuların ne sıklıkla gol attıkları hakkında Salah’ın çok düşündüğünü sanmıyorum. Bunu umuyorum ki Salah mayısta 34 ya da 35 gol attığında ve diğer ikisi 32 gol attığında yapabilir. Öncesi için bunu göremiyorum.“

Salah’ın yeni sözleşmesi

Yeni sözleşme görüşmeleri bir türlü sonuca varmayan Salah’ın Liverpool’dan ayrılacağı söyleniyordu. Hücum oyuncusu, sözleşmesinin son yılına girmişti ve önümüzdeki yaz ücretsiz olarak ayrılabilirdi ama sonunda geleceğini 2025’e kadar sürecek bir uzatma imzasıyla Anfield’a adadı.

Klopp, Salah yeni sözleşmesini uzatmamış olsaydı da onun Liverpool’a bağlı kalacağına inanıyor ancak imzanın artık imzanın basındaki spekülasyonlardan kaçınmalarına yardımcı olacağını söyledi.

“Tabii ki de önümüzdeki yaz kontratımızın bitmesinden daha iyi”

“Mohamed aynı kişi kalırdı, bunu bi kenara atabileceğinden yüzde 100 eminim ama sen sormayı bırakmadın ve sürekli karşılaştığımız sorun da buydu.”

“Bir yıldan sonra sezon hakkında her şeyi tam olarak bilmek size daha çok yardımcı olacaktır ama şu an bu o kadar da ilgili bir şey değil.”

“Oyuncularla çalıştım ve onları sadece bir gün görmedim. Ben bir oyuncu olarak, gelecek sene nerede olacağımı bilmediğim gerçeğinden bu oyuncuların etkilendiğinden daha çok etkilenirdim.”

“Georginio Wijnaldum, Emre Can ve Dortmund'da Robert Lewandowski; bu çocuklar gerçekten profesyonel oyuncular ama her şeyin önemli olduğu, her zaman sorularınızın olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve siz de cevap veriyorsunuz. Bunu sonra düşünürsünüz. Biz tam olarak nerede olacağımızı biliyoruz.”