Nadir görülen bir aile imzası taşıyan bir gecede, Ruben van Bommel Hollanda Milli Takımı ile ilk kez uluslararası sahneye çıkışında Almanya karşısında son dakikada beraberliği getiren golün asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti ve adı uzun süredir Hollanda formasıyla anılan bir ailenin mirasını sürdürdü.

Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, 22 yaşındaki Eindhoven forvetini 83. dakikada oyuna dahil etti; ancak genç oyuncunun ilk izini bırakması için birkaç dakika yeterli oldu.

Van Bommel, topu sol taraftan ustaca kaptı ve ceza sahasının içine dış ayağıyla harika bir pas gönderdi; Cody Gakpo bu topu doğrudan ağlara göndererek son anlarda Hollanda'ya 1-1'lik beraberliği getirdi.

Bu özel dokunuş dikkatlerden kaçmadı; Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, genç oyuncunun pasını şakayla överek şunları söyledi: "Şunu söylemeliyim ki, Van Bommel'den harika bir pastı. Bu yeteneği babası Mark van Bommel'den almamış; dış ayağı kullanma şeklini annesinden almış olmalı."

















Almanya karşısındaki bu maça çıkmasıyla birlikte Ruben van Bommel, ailesinden Hollanda Milli Takımı formasını giyen üçüncü kuşak oldu; bu, Hollanda futbol tarihinde eşi görülmemiş bir başarı.

Oyuncu, öne çıkan bir aile futbol mirasına sahip; anne tarafından dedesi Bert van Marwijk, 1975 yılında Yugoslavya karşısında Hollanda ile tek bir uluslararası maça çıkmış, ardından Hollanda Milli Takımı'nı 2010 Dünya Kupası finaline taşımıştı.

Babası Mark van Bommel ise 2000 ile 2012 yılları arasında Hollanda ile 79 uluslararası maça çıkmış, teknik direktör olarak ilk maçını UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırırken oynamıştı.