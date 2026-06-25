Klopp, Real Madrid hakkında yeniden konuştu… ve Dünya Kupası şampiyonluğu için favorisini belirledi

Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, son dönemde Real Madrid’in teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilere ilişkin bir soruyu yanıtlamayı reddetti.

Geçtiğimiz on yıl boyunca Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Alman teknik direktör, şu anda ABD'den 2026 Dünya Kupası'nı analiz ediyor ve "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda, Real Madrid hakkında doğrudan sorulduğunda oldukça dikkat çekici bir yanıt verdi.

Soru netti: İspanyol kulübü onun için bir seçenek miydi? Ayrıntılara girmek yerine Klopp, gülerek yanıt verdi ve konuyu geçiştirdi.

Şakayla karışık şöyle dedi: “Şimdi bu soruya cevap verirsem, şimdiye kadar söylediğim her şey ortadan kalkar, geçersiz olur.”

Ardından kısa ama kesin bir cümle ekledi: “Jose Mourinho var… Bu iyi. O halde, yorum yok.”

Ancak Carlo Ancelotti ve Brezilya milli takımının teknik direktörlüğündeki deneyimi hakkında konuşurken daha net konuştu.

Klopp, yeteneklerle dolu ancak organizasyonel bir yapıya ihtiyaç duyan bir takımı yönetmek için en ideal aday olarak gördüğü İtalyan teknik direktörü övmekten çekinmedi.

Klopp şöyle konuştu: "Eğer Brezilyalı olsaydım ve bana milli takım için en uygun teknik direktörün kim olduğu sorulsaydı, bir an bile tereddüt etmezdim: Carlo."

Klopp’a göre, Ancelotti’nin etkisi, kendi ifadesiyle “muazzam bir potansiyele” sahip ancak bunu gerçekten ortaya çıkaracak birine ihtiyaç duyan Brezilya için belirleyici olabilir.

Eski Liverpool teknik direktörü şöyle açıkladı: “Taktiksel disiplin konusunda biraz eksiklikleri var ve gelişmelerine yardımcı olacak daha iyi bir kişi yok… Carlo harika; Brezilyalılar şanslı.”

Alman teknik direktör, Dünya Kupası’nın genel seviyesine de şaşırdığını dile getirerek, daha açık bir rekabet ortamı bulduğunu vurguladı; küçük takımlar cesurca oynarken, büyük takımlar ise başından itibaren hakimiyet kurmak zorunda kalıyor.

Oyuncularda kendilerini gösterme, oynama ve gol atma konusunda her türlü spekülasyona yer bırakmayacak kadar güçlü bir istek olduğunu belirtti. Bununla birlikte Klopp, eski şikayetinden hâlâ vazgeçmiyor: maçların çokluğu.

“Genel olarak büyük oyuncular için çok fazla maç var,” diye ısrar etti.

Turnuvanın göz ardı edilmesi zor bir duygusal yönü de var. Curaçao, Yeşil Burun Adaları ve Haiti gibi ülkelerin Dünya Kupası’nda yarışmasını izlemek ona “harika” geliyor, ancak bunun kendisi için ideal bir format olmadığını da kabul ediyor.

Turnuvanın tartışmalı konularından biri olan su molaları konusunda ise Klopp, zorlu koşullarda bunların yararını savundu, ancak sürelerini eleştirdi.

Spor açısından ise Klopp, Almanya’yı şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyor ve Norveç ile Japonya gibi takımların gelişimine dikkat çekiyor.

Ancak Real Madrid hakkındaki yorumu tartışma yarattı: Real Madrid’in yedek kulübesi hakkında sorulduğunda Alman teknik adam güldü, cevabının yaratabileceği yankıyı önlemek için başka bir yöne baktı ve soruyu geçiştirmeyi tercih etti.