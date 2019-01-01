Klopp: Ofsayt kararında gülecek bir şey yok

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Aston Villa maçında Roberto Firmino'nun VAR kararı ile iptal edilen golü hakkında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in 11. haftasında , deplasmanda Aston Villa'yı Andrew Robertson ve Sadio Mane'nin golleri ile 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Roberto Firmino'nun golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Ancak bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi; çünkü ekranlara yansıyan pozisyonda Firmino'nun ofsayt çizgisinin gerisinde olduğu görünüyordu.

Sonrasında Premier Lig'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Firmino'nun koltukaltının ofsayta girdiği belirtildi. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Jürgen Klopp, bu gerekçe karşısında şaşkınlığını gizleyemedi:

"Ne? Koltukaltı mı ofsaytmış? Maçı 2-1 kazandık, bu yüzden çok da önemli bir şey değil. Ama biz burada ciddi olaylardan bahsediyoruz. Burada oturup o pozisyon hakkında konuşmak doğru değil çünkü herkes buna gülmek istiyor."

Haberin devamı aşağıda

"Dürüst olmak gerekirse bunda gülecek hiçbir şey yok. Bir teknik direktör maç kaybettiği için kovulabilir. Bu olayı daha fazla büyütmek istemiyorum. Kimsenin bir şeyleri bilerek yaptığını söylemiyorum. Sadece bazı şeyleri netleştirmek gerek."

Liverpool'a beraberliği getiren gol 87'de, galibiyeti getiren gol ise 90+4'te geldi. Klopp, oyunun son bölümünde maçı almalarının üzerinde durarak hala öğrenmeleri gereken şeylerin olduğuna dikkat çekti:

"Hala öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken şeyler var. Bunları yapacağımızı biliyorum. Bazen yere serilmeniz gerekir ama şu ana kadar çoğu zaman ayakta kalmayı bildik. Böyle son dakikalarda gol bulursanız şanslısınızdır elbette; ama bu kazanmayı hak etmediğimiz anlamına gelmiyor. 'Şimdiden maçı kaybettik' ya da 'Buradan döndürebilir miyiz?' gibi şeyleri bir saniye olsun düşünmedim. 'Gol atmaya çalışmalıyız' diye düşündüm, hepsi bu. 'Birkaç kez geri döndük diye bi daha yapamayız diye bir şey yok, bugün de geri dönüş yaparız' diye düşündüm."