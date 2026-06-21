Klopp öfkeli: "Aslında Van der Vaart'ın adının anılmasına değmez, ama..."

Jürgen Klopp, Rafael van der Vaart’ın Virgil van Dijk hakkındaki yorumlarının ardından ona yönelik oldukça eleştirel açıklamalarda bulundu. Eski Liverpool teknik direktörü, Cumartesi akşamı Alman yayın kuruluşu ARD’de, Hollanda ile Japonya arasındaki Dünya Kupası maçı (2-2) sırasında Oranje kaptanı hakkında olumsuz yorumlarda bulunan eski milli futbolcunun analizine yanıt verdi.

Van der Vaart, maçın ardından Van Dijk'ın Japon forvet Ayase Ueda'yı gözden kaçırdığı bir anı ele aldı. Defans oyuncusunun o maçta gol atmış olmasına rağmen, yorumcu Hollanda milli takım kaptanının performansından pek etkilenmemişti.

Eski orta saha oyuncusu bu konuda dikkat çekici bir benzetme yaptı. Van der Vaart, Van Dijk’in o anda bir Boeing 747’ye benzediğini söyledi; bu yorum Klopp’un hiç hoşuna gitmedi.

“Rafael van der Vaart’tan bahsetmeye değer mi, emin değilim. Ama bir gün bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, onu tekrar ciddiye almaya hazırım,” diye alaycı bir şekilde konuştu Klopp.

“Sanki bir şey görüyor, bunu abartılı bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyor ve ardından sertçe saldırıyor gibi bir his uyandırıyor. Ama aslında o kadar da önemli değil,” dedi Klopp.

Klopp ve Van Dijk, 2018 ile 2024 yılları arasında Liverpool’da yoğun bir şekilde birlikte çalıştılar. Bu dönemde Hollandalı oyuncu bir kulüp ikonu haline geldi ve Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig dahil olmak üzere pek çok büyük kupa kazanıldı.