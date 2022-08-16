Klopp: "Nunez'i provoke ettiler, ama yanlış bir reaksiyon verdi ve onunla konuşacağım"

Liverpool teknik direktörü, Crystal Palace karşısında oyundan atılan Uruguaylı oyuncunun hareketini değerlendirdi.

Jürgen Klopp, Premier Lig'de ilk 11'de çıktığı ilk maçta kırmızı kart gören Darwin Nunez ile özel bir görüşme yapacağını açıkladı.

1-1 biten maçın ikinci yarısında Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Joachim Andersen'e kafa atan Nunez doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Klopp döneminde rakibe şiddet uyguladığı için oyundan atılan ilk oyuncu olan Nunez, Manchester United deplasmanından başlayarak üç maç sahalardan uzak kalacak.

Klopp, Nunez'in kırmızı kartı için ne söyledi?

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Klopp sözlerine ufak bir espriyle başladı..

"Onunla üç maç konuşmayacağım! Hayır, tabii ki onunla konuşacağım."

"Önce pozisyonu görmek istedim. Neler olduğunu bilmiyordum. Andersen'i yerde yatarken, Darwin'i ise uzaklaşırken gördüm. Yardımcılarım bana pozisyonu gösterdi, kırmızı kartlık bir hareketti, hatalı bir reaksiyon verdi."

"Andersen bunu istiyordu ve istediğini aldı, ama Darwin bir hata yaptı."

"Biraz provokasyon vardı, ama reaksiyon kesinlikle yanlış. Bunu inkar edemem."

"Bu olaydan ders çıkaracak. Ne yazık ki bunu yapmak için birkaç maçı olacak. Bu takım için iyi değil, özellikle de içinde bulunduğumuz durumda, ama yapacak bir şey yok."

Klopp sakatlık krizi hakkında konuştu

Crystal Palace karşısına kabarık bir eksik listesiyle çıkan Liverpool, Joel Matip ve Roberto Firmino'dan yararlanamadı, Joe Gomez ve Jordan Henderson ise maça yedek kulübesinde başladı.

"Joel iki hafta oynamayacak. Çılgınca bir hafta geçirdik. Sanki biri üzerimize büyü yapmıştı. Her gün akla gelmeyecek sebeplerle birileri antrenmanı yarım bıraktı."

"Joe ilk 11'de yer almadı, Nat'in [Phillips] iyi iş çıkardığını söylemem gerek, çünkü yaşadığı problem nedeniyle sadece dün antrenman yapabildi. Bobby maça yetişemedi, Henderson'ın ise çok uzun süre sahada kalırsa sorun yaşayabileceğini bu sabah öğrendik."

"Durumumuz pek iç açıcı değil, ama oynadığımız futbolu beğendim. Savaşmaya istekliydik ve iyi futbol oynadık."