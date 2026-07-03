Klopp, Nagelsmann’ın ardından Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti

"Red Bull" şirketinin küresel futbol bölümünün yöneticisi Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler, Almanya milli takımının Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışlarında aldığı şaşırtıcı yenilginin ardından, Nagelsmann'a istifa etmesi ya da derhal görevden alınacağı konusunda sert bir şekilde uyarıldıktan sonra yaşandı.

İngiliz "TalkSport" kanalına göre, Bayern Münih, Hoffenheim ve RB Leipzig kulüplerinin eski teknik direktörü, görevinde kalmaya ve milli takımla devam etmeye istekliydi; ancak maçın ardından yapılan toplantının ardından Alman Futbol Federasyonu, 38 yaşındaki teknik direktöre görevden ayrılması kararını bildirdi.

Aynı kaynağa göre, Alman Futbol Federasyonu Klopp ile görev alma olasılığını görüşmek üzere temasa geçti ve Klopp’un bu görevi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Sözleşme detaylarına göre, Jürgen Klopp’un “Red Bull” şirketinde küresel futbol bölüm müdürü olarak imzaladığı mevcut sözleşmesinde ayrılma hakkı veren bir madde bulunuyor; bu da onun Alman milli takımının başına geçmek üzere derhal ayrılmasına olanak tanıyor.

Almanya milli takımının 2018 ve 2022 turnuvalarında grup aşamasından elenmesinin ardından devam eden bu teknik gerileme, turnuvadaki ilk eleme maçını kaybetmesinin ardından 2026 Dünya Kupası finallerinde bir başka kötü performansa işaret ediyor. Ayrıca penaltı atışlarında alınan bu yenilgi, Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk bu tür mağlubiyet oldu.

Klopp’un teknik direktörlük geleceğine gelince, Alman teknik direktörün şu anda “Red Bull” şirketiyle 2029 yılının sonuna kadar uzanan resmi bir sözleşmesi bulunuyor.

Mevcut yaz transfer döneminde adı birçok teknik direktörlük göreviyle anılsa da, menajeri tüm bu söylentileri daha önce kesin bir şekilde yalanlamıştı; José Mourinho’nun Santiago Bernabéu’ya dönmesinden önce Klopp’un Real Madrid’in başına geçeceği söylentileri dolaşmıştı, ayrıca Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübünün transfer hedefi olduğu yönünde bir inanç da yayılmıştı; ancak bu haberler hızla yalanlandı.