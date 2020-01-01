Klopp: Mümkün olduğu sürece mükemmeli devam ettirmek istiyoruz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yenilmezlik serisini sürdüren takımının ne kadar büyük bir kulüp olduğunu yineledi.

, Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Wolverhampton'ı Jordan Henderson ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Raul Jimenez kadyetti.

Sıralamada en yakın rakibi ile aralarında 16 puan fark bulunan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, yoğun maç takviminin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu hatırlattı:

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"Geçen yıl mı bu yıl mı daha fazla baskı hissettiğimizi soruyorlar. Hepimiz insanız. Bu konuları düşünmüyorum. Tam olarak kaç puan fark bulunduğunu sormam gerek. Çünkü doğrusu bu. Hafta içi tüm bunları unuttum. Yalnızca yedi gün içerisinde üç maç oynadığımızın farkındayım ve bu çok fazla. Sadio Mane'yi de sakatlıktan dolayı kaybettiğimiz için üzgünüm. Baskı duyduğum konular bunlar. Geri kalanların hiçbiri üzerimde baskı kurmuyor. Buraya gelmeden birkaç yıl önce olduğu gibi karşılaşmalarımın hepsini kazanmak istiyorum. Baskı budur ve bunu hissedebiliyorum. Futbol dışında hiçbir şey baskı oluşturmuyor."

Klopp aynı zamanda uzun bir süredir devam eden yenilmezlik serisinin sorulması üzerine, "Mükemmel olmak için çabalamıyoruz ancak mümkün olduğunda mükemmeli gerçekleştirmek istiyoruz. Zor durumdayken savaşarak içinden çıkabiliyoruz. Çocukların yaptığı bu ve bu yüzden kazandık. Gerçekten inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Liverpool, ertelenen maçını 29 Ocak'ta oynayarak maç eksiğini kapatmış olacak.