Klopp: Messi ve Ronaldo gibilerle hiç çalışmasam sorun olmaz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, dünya yıldızı futbolcularla aynı takımda olmamanın kendisi için problem olmadığını söyledi.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, veya gibi dünyanın en büyük yıldız futbolcularını çalıştırmamış olmanın sorun teşkil etmediğini; elindekilerle yetinmekten memnun olduğunu söyledi.

Klopp, beIN Sports'a verdiği röportajında kendisine yöneltilen "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarından hangisi ile çalışmak isterdiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bir sonraki gün manşet olmadan böyle bir soruyu cevaplamam mümkün değil. Bu oyuncuların hepsini seviyorum, onlar gibi başka isimler de var. Hepsi fevkalade oyuncular. Yetenekleri, tutum ve davranışları sayesinde şu an oldukları yerdeler. Onları izlemekten zevk alıyorum ancak onlarla hiç çalışmamak benim için problem olmaz."

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Yalnızca Ronaldo, Messi, Agüero ve Mbappe sorulsa da Klopp bu listeye Sancho da dahil olmak üzere başka isimleri de ekledi:

"Neymar ve Robert Lewandowski bu listenin neresinde? Bir sürü iyi futbolcu var. Lewandowski ile çalışmıştım mesela..."

"Aralarında en büyük geleceğe sahip olan isim Mbappe. Jadon Sancho'yu da bu listeye ekleyebiliriz. Sadio Mane ve Mohamed Salah da bu listede olacak kadar genç isimler. Elimdeki kadrodan son derece mutluyum. Başka futbolcular hakkında hiçbir zaman düşünmedim. Hangi kulüpteysem oradaki futbolcularla çalışır; başka futbolcuların hayalini kurmam. Gelecekte bu isimlerden birini takıma katar mıyız, orasını göreceğiz. Eğer katamazsak elimizdeki isimlerden en iyi şekilde yararlanırız."