Klopp, Liverpool'un United yenilgisinden sonra kazandığı 9 gollük zaferle rahatladı. Bournemouth maçı 9-0 ezici galibiyetle sonlandı.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, 9-0'lık Bournemouth galibiyetinin ardından rahatladığını söyledi.

Sezona kötü başlayan ve geçtiğimiz günlerde Manchester United'a 2-1 yenilen Liverpool, bu akşam Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Bournemouth'u 9-0 yendi.

Karşılaşmada golleri, 3.dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold , 31. dakikada Roberto Firmino, 45+1. dakikada Virgil van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (k.k.), 62. dakikada Roberto Firmino, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool'un Manchester United yenilgisi, ezici Bournemouth galibiyeti sayesinde unutuldu.

Klopp ne dedi?

Klopp, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Artık mesele oyunu kontrol etmek değil, rakipleri baskı altına almak."

"Harika goller, ikinci yarıya 6-0 başladık. Fabio özel bir oyuncu ve harika bir goldü. Her şey hemen hemen mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Üç Fotoğrafla Maçın Hikayesi

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Liverpool için sırada ne var?

Liverpool, 31 Ağustos Çarşamba günü Newcastle United ve 3 Eylül Cumartesi günü Everton ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında ise 7 Eylül'de Napoli ile karşılaşacak.