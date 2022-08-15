Klopp, Liverpool'un sakatlık krizinin ortasında yoğun fikstür sebebiyle UEFA'ya kızgın. "Kimse oyuncuları düşünmüyor!"

Jurgen Klopp yoğun bir sakatlık kriziyle uğraşırken bir yandan da yoğun fikstür sebebiyle UEFA'ya ateş püskürdü.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, yoğun fikstür sebebiyle futbolculara verilen yoğun iş yüküne kızgın.

Klopp, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir kez daha ateş püskürdü.

Ceferin daha önce Klopp ve Pep Guardiola'nın aynı konudaki eleştirilerine yanıt olarak daha az maç oynanmasında durumunda maaşların düşeceğini belirtmişti.

Ceferin, "Asıl şikayet etmesi gerekenler fabrikalarda ayda bin euroya çalışan işçilerdir." diyerek fikstüre olan itirazları kabul etmemişti.

Klopp, bir yandan da Anfield'da devam eden sakatlık kriziyle uğraşıyor.

Klopp, Ceferin'e ne dedi?

Alman menajer Kicker röportajında, "Çalışmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Kimseyi gücendirmek istemem ama bu oyunun oyuncular olmadan yürümediğini ve sadece en iyiler sahadayken gerçekten güzel olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Klopp, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ceferin bir köşeden çıkıyor ve 'diğer insanlar daha çok çalışmak zorunda' gibi polemikli bir açıklama yapıyor. Bay Ceferin'in bunu söylemesine gerek yok ben bunu biliyorum."

"Buna makul bir çözüm bulunmalı"

Klopp, programın oyuncuların fiziksel sağlıklarını umursamadan ekstra turnuvalar oluşturmak için yapıldığı konusunda ısrar ediyor.

"Kimse oyuncuları düşünmüyor. Bir değil sürekli yeni turnuvalar icat ediliyor. Şimdi Dünya Kupası'nı büyütüyoruz, Avrupa Şampiyonası'nı da daha büyük, daha da inanılmaz hale getiriyoruz(!)"

"Buna makul bir çözüm bulunmalı. Sürekli yeni rekabetler icat edinilip bunlar genişletiliyor. Bu çılgınlık."

"Ben son derece iyi bir hayat kazandığımın farkındayım benim yeterince tatil zamanım var ama oyuncuların yok."

"Bir noktada bunu değiştirmemiz gerekiyor."

Liverpool'da sakatlık yüzünden kaç oyuncu eksik?

Liverpool, 2022/23 sezonunun ikinci maçında bu akşam Crystal Palace ile karşılaşacak ve Klopp'un kadrosunda 8 kişilik sakatlık kaynaklı eksik var.

Kırmızılıların açılış maçında Fulham'a karşı 2-2 beraber kalması hayal kırıklığı yaratmıştı.

Maça Thiago Alcantara ve Joel Matip ile başlayan Liverpool'da iki oyuncu da hamstring kaslarında oluşan bir sakatlık sebebiyle oyundan geri çekilmek zorunda kaldı.

Thiago'nun en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor ve Klopp, Fulham maçından sonra oyuncunun sakatlığı hakkında: "Tabii ki iyi değil. Oldukça kötü görünüyor. Çok mutlu görünmüyordu." açıklamasında bulunmuştu.

Kırmızılar, bir hamstring sakatlığı sorunu nedeniyle Diogo Jota'dan da yoksun.

Ibrahima Konate, Curtis Jones, Calvin Ramsay, Alex Oxlade-Chamberlain ve Caoimhin Kelleher ise uzun süredir eksiklerin arasında.

Ancak Konstantinos Tsimikas, antrenmana katıldıktan sonra kadroya geri dönebilir.