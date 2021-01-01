Klopp Liverpool - Leipzig maçı öncesi konuştu

Zor günler geçiren Liverpool'da Alman teknik adam Jürgen Klopp, taraftarların kendisine verdiği destek ve Leipzig maçı hakkında konuştu

Premier Lig'de beklenen performansı gösteremen Liverpool, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Alman temsilcisi Leipzig ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Liverpool Menajeri Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Ligdeki kötü sonuçların ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkan ve taraftarların Anfield Road'ın duvarına "Jürgen Klopp You'll Never Walk Alone" (Jürgen Klopp Asla Yalnız Yürümeyeceksin) pankartıyla destek olduğu Klopp, "Söylentileri ve pankartı duydum. Tabii ki çok güzel bir afiş. Şu anda özel bir desteğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ama güzel çok güzel" dedi.

Takımın aldığı sonuçlardan pek çok insanın memnun olmadığını ve bundan kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen Klopp, Lepzig teknik direktörü Julian Nagelsmann hakkında da konuştu. Alman teknik adam, "Julian olağanüstü bir yetenek, gelecekte daha da iyi olacak. Bu hafta sohbet ettik. Rahat görünüyordu. Onu yenmek istiyorum ama tabii ki de onun kariyerini takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

NABY KEITA'NIN SON DURUMU

Sakatlığı atlatan Naby Keita için de konuşan Klopp; "Artık sakat değil ama formda da değil. Dün antrenmana katıldı ancak henüz hazır değil. Biz Macaristan'dayken o antrenmanlara devam edecek. Sakatlıkları geride bıraktığında harika bir oyuncumuz olacak" dedi.

Liverpool ile Leipzig, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında 16 Şubat günü TSİ ile 23:00'te karşılaşacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'nda Slavko Vincic yönetecek.