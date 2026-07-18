Klopp, kendisine yöneltilen tüm asılsız suçlamaları reddediyor: Pazar günü konuşacağım

Liverpool’un eski teknik direktörü ve Almanya milli takımının teknik direktörlüğü için aday gösterilen Jürgen Klopp, Instagram hesabında paylaştığı bir videoda kesin açıklamalarda bulundu ve sosyal medyada kendisine atfedilen, İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinden elenmesi veya teknik direktör Thomas Tuchel'in taktiklerini eleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Klopp videoda şunları söyledi: “Bugün, sosyal medyada İngiltere maçı, Thomas Tuchel, taktiksel planlar ve benzeri konularda konuştuğumu iddia eden birçok mesaj aldım,” ve yayınlananların “tamamen yanlış” olduğunu vurguladı.

Alman teknik direktör, son birkaç gündür herhangi bir kamuya açık açıklama yapmadığını ortaya koyarak şöyle açıkladı: “Son üç, dört ya da beş gün boyunca kimseyle konuşmadım. Kamuya ilk kez Pazar günü Dünya Kupası finali sırasında konuşacağım,” diyerek Alman “Magenta TV” kanalında yorumcu olarak görev yaptığına işaret etti.

Klopp, takipçilerini sosyal medyada yayınlanan her şeye inanmamaları konusunda uyardı ve kararlı bir tonla şöyle dedi: “Bu çılgın bir dünya. Okuduğunuz her şeye inanmayın. Bu sefer yayınlananlar tamamen yanlış.”

Klopp’un yalanlaması, geçen Çarşamba günü yarı finalde İngiltere milli takımının Arjantin’e 2-1 yenilmesinin ardından kendisine atfedilen sahte açıklamaların yaygınlaşmasının ardından geldi. Bu maçta, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, takımı 1-0 öne geçtikten sonra sergilediği defansif oyun tarzı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmış, Arjantin ise son dakikalarda iki gol atarak finale yükselmeyi garantilemişti.

Klopp, İngiltere-Arjantin maçı sırasında “Magenta TV” kanalının yorum ekibinde yer almamıştı; bu da uydurma paylaşımlarda iddia edildiği gibi, maç veya Tuchel’in performansı hakkında herhangi bir yorumda bulunmasının imkansız olduğunu doğruluyor.

Klopp, İngiliz takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları kazanarak başarılarla dolu bir kariyerin ardından, yakın gelecekte Almanya milli takımının başına geçmeye hazırlanıyor.