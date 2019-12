Klopp: Keita'nın kalitesinden hiç şüphe duymadım

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bournemouth karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Naby Keita hakkında açıklamalarda bulundu.

'u 3-0 mağlup eden 'da teknik direktör Jürgen Klopp maç sonrası yaptığı açıklamalarda Naby Keita'ya özel bir yer ayırdı.

Nisan ayından beri Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giyen Keita, maçın ikinci golünü kaydederken üçüncü golde de Salah'a asist yaptı ve maçın yıldızlarından biri oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Klopp, Keita'nın performansını şöyle değerlendirdi:

"Böyle bir oyuncu gördüğünüzde neden her hafta oynamadığını sorguluyorsunuz. Naby birtakım sakatlıklar yaşadı ve takım gerçekten iyi durumdaydı. İyi giden takımı değiştirir miydiniz? Almış başımızı gidiyor değiliz sonuçta. Bütün maçları 4-0 veya 5-0 kazanmadık. Bu yüzden bize yardım edecek oyuncuları sahaya sürmemiz gerekti."

"Naby'nin bir süredir oynamadığının farkındayım. O yüzden sürekli iletişimde kaldık ve bunun hakkında tartıştık. Eninde sonunda oyuncu, teknik direktörünün kendisine inandığını görmek ister. Keita'nın kalitesinden hiç şüphe duymadım. Bournemouth maçında bize çok yardımı dokundu ve çok iyiydi."

2018 yazında 'den 60 milyon euro karşılığında transfer edilen Keita ilk sezonunda 33 maça çıktı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklentileri karşılayamadı. Klopp, bu duruma şu şekilde değindi:

"Yalnızca şanssızdı. Ve bu hayatta şansa her daim ihtiyacınız vardır. Herkes unutmuşa benziyor ama Keita buradaki kariyerine çok iyi başlamıştı ancak sakatlandı. Sonrasında çok iyi 2 sezon geçirdik. İyi giden bir takıma dışardan bir oyuncu ekleyerek aynı başarıyı sürdürmeyi bekleyemezsiniz. Oyuncular birbirine her geçen gün daha da alışıyordu. Sonra başka bir sakatlık yaşandı. Sezon öncesi yüzde yüz hazır değildi fakat ben onun kalitesinden her zaman emin oldum."

maçında olduğu gibi Bournemouth maçında da rotasyona giden Klopp, "Bazen oyuncularla konuşmanız gerekir. Bournemouth karşısında tribünler Divock Origi diye bağırıyordu. Origi'nin Everton maçındaki performansını beğenmiştim. Ancak daha oynayacak bir sürü maçımız varken sırf minnettarlık göstermek için onu oyuna almam doğru olmazdı. Zaten Origi'yi oyuna sokmama gerek kalmamış olması harikaydı. En güzel tarafı ise Sadio Mane'yi kullanmak zorunda kalmadım. Son haftaların en iyisi oydu. Salzburg maçında nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağımızı şu an için bilmiyorum. Wijnaldum ve Lallana'yı kullanırız belki. Umarım herkes o maça kadar fit olur, kararımızı ona göre veririz" ifadelerini kullandı.