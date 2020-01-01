Klopp: Kaybetmekten korkmuyoruz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in "Yenilmezler" dönemi ile yapılan kıyaslamalara yanıt verdi.

2003-04 sezonunda 26 galibiyet ve 12 beraberlikle namağlup şampiyon olan ile kıyaslanan 'da teknik direktör Jürgen Klopp'tan açıklama geldi.

Arsene Wenger'in "Yenilmezler"i, Premier Lig'de tüm sezon yenilmeden şampiyon olan tek takım rekorunu elinde bulunduruyor. Ancak Klopp'un 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik olan Liverpool'u da namağlup şampiyon olmaya aday gösteriliyor.

Sheffield United maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Arsenal'in rekorunu yakalamaya çalışmadıklarını belirterek bu benzetmelere ise şöyle yanıt verdi:

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"Bizim bulunduğumuz durumda kaybetmekten korkmazsınız ancak kaybetme ihtimaliniz olduğunu bilirsiniz. Mağlubiyet de alınabilecek 3 sonuçtan biri. Ya kazanırsın, ya berabere kalırsın ya da kaybedersin. Ben şu anda bambaşka şeyler hakkında tedirginim. Bu durumda olmak istediğim için değil; ben de kolay bir hayata sahip olmak isterdim ancak değilim."

"Yenilmezler sezonunda Arsene Wenger ne düşünüyordu, bir maçtan önce her türlü kazanacaklarını biliyor muydu, emin değilim. Benim için maalesef durum böyle değil. Maç öncesinde kazanacağımı biliyor olsam çok havalı olurdu. Söyleyebileceğim tek şey, kaybetmekten korkmuyor olduğumuz. Hiç korkmadım. Mağlubiyet de bir ihtimal ama ben kaybetmekten korkmuyorum."