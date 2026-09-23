Klopp: Kadromu Xavi'den önce açıklamayacağım, kadro dışı bıraktığım oyuncuyla konuştum

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftasında yarın perşembe günü Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile oynanacak maç öncesinde kadrodan çıkaracağı oyuncuyu açıklamayı reddetti.

Almanya kadrosunda 24 oyuncu bulunuyor ve bu sayının maç öncesinde 23'e düşürülmesi gerekiyor. Klopp, bugün çarşamba günü maçın tanıtım basın toplantısında bu konuda şöyle konuştu: "Kimi çıkaracağımı aslında biliyorum, ancak gece boyunca her şey olabilir, bu yüzden bunu yarın açıklayacağım. İlgili oyuncuyla (kadro dışı bırakılacak oyuncuyla) zaten konuştum ve bir dahaki sefere kadroda yer alacak."

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Klopp, yarın sağ bek pozisyonunda kimin oynayacağına ilişkin bir soruya gazeteciye şöyle yanıt verdi: "Bunu bilmeden bu gece uyuyabilir misin? Xavi (Hollanda'nın teknik direktörü) ilk on birini açıkladı mı? Açıkladıysa, ben de onu almak isterim. Sonra biz de kendi on birimiz hakkında konuşabiliriz. Biraz bekleyelim."

Almanlara kupa vaadinde bulunup bulunamayacağı sorusuna Liverpool ve Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey vaat etmeyeceğim. Vaat edebileceğim şey, kesinlikle deneyeceğimizdir. Diğer ülkelere göre daha az kalitemiz olduğu izlenimi var. İşler yolunda gitmediğinde, yakından bakar ve değişiklikler yapmaya çalışırsın. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her maçta, onu kazanma konusunda bize iyi bir şans verecek ölçüde işin içinde olmak istiyoruz. Oyun tarzımızı biraz değiştirmemiz, bazı ayarlamalar yaparak daha hızlı olmamız gerekiyor. Bunu yapmaya başladık. Yarın ne olacağını görelim, umarız bunu görürüz."

Almanya ve Hollanda rekabeti

Klopp, Almanya ile Hollanda arasındaki tarihi rekabete ilişkin ise şunları söyledi: "Bu benim için bir şey ifade etmiyor, çünkü bu rekabeti daha önce hiç hissetmedim. Bunu doğrudan bizzat yaşamış biri olarak Rudi Völler'e sormanız daha iyi olur."

Şöyle devam etti: "Bu maçın ne anlama geldiğini biliyorum ve yarın atmosfer gergin olacak. Rakip çok iyi, muazzam yeteneklere ve bazı üstün futbolculara sahip olduğu için oyuncular açısından zor bir maç olacak. Hollanda Milli Takımı'nın sahip olduğu büyük oyuncuların sayısı çılgınca."

Klopp şunları ekledi: "Herhangi bir şansımızın olmasını istiyorsak, maça gerçek bir 'derbi' olarak yaklaşmalıyız. Bizim için bu, bir şeyin başlangıcı. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maçı çevreleyen her şey yalnızca ikincil bir rol oynuyor."

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