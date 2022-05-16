Klopp, İngiltere milli marşı ve Prens Williams'ı yuhalayan Liverpool taraftarlarını savundu: "Bir sebep olmasa yuhalamazlardı"

Chelsea ile Liverpool arasında oynanan FA Cup finali, Büyük Britanya'daki siyasi tartışmaların odağı oldu.

Liverpool taraftarları, 1980'lerden beri süregelen bir geleneği yerine getirerek, Prens William protokole çıktığında onu yuhaladı.

Prens William, Tanrı Kraliçeyi Korusun marşını söylerken taraftarlar el kol hareketleri yaptı ve müstehcen el hareketleri yaptı.

Milli marşı yuhalama geleneği Liverpool taraftarları için yeni değil. Taraftarların Thatcher'ın Muhafazakar hükümetini protesto ettikleri 1980'lere kadar uzandığı düşünülüyor.

Bu yuhalamalar, 97 kişinin trajik bir şekilde öldürüldüğü Hillsborough faciasında meydana gelen örtbasların bir sonucuydu.

Ne söylendi?

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü Sir Lindsay Hoyle, Daily Mail'e bu ıslıkların üretilmesinin "büyük bir utanç" olduğunu söyledi.

"FA Cup'ın üzerinden 150 yıl geçti ve bir azınlığın böyle davranması büyük bir utanç. Prens William'ı yuhalayan her taraftarı kınıyoruz. Final, ülke olarak birlik olmak için bir fırsat olmalı ve utanç verici davranışları olan bir azınlık tarafından mahvolmamalı." diye ekledi.

Klopp taraftarlarını savundu

Bu sözler Jürgen Klopp tarafından yanıtlandı.

"Elbette bir fikrim var ama bu tür durumlarda bunun neden olduğunu sormak en iyisi. Bir sebep olmasaydı yapmazlardı" dedi.

Alman menajer, olanları açıklamak için geçmişe başvurdu:

"Nedenini anlamak için yeterince uzun süredir burada değilim, kesinlikle tarihsel nedenleri vardır. Taraftarlarımızın çoğu harika ve zeki insanlar. Sebepsiz yapmazlar."

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