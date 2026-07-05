Klopp ile yapılacak sözleşmeyi tehdit eden bir kriz… Acaba Alman Futbol Federasyonu ilk kez tarihi geleneğini bozacak mı?

Alman Futbol Federasyonu’nun, Julian Nagelsmann’ın yerine A Milli Takım’ın başına geçmesi için eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile yaptığı sözleşme, son saatlerde patlak veren büyük bir krizle karşı karşıya.

"Red Bull" şirketinin küresel futbol bölümünden sorumlu direktör olan Jürgen Klopp, önümüzdeki dönemde Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etmişti.

Bu gelişmeler, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Almanya milli takımının Paraguay'a penaltı atışlarında aldığı şaşırtıcı yenilginin ardından, eski teknik direktör Julian Nagelsmann'a istifa etmesi ya da derhal görevden alınacağı konusunda sert bir şekilde bildirilmesinin ardından yaşandı.

Nagelsmann, geçtiğimiz Cuma günü Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını resmen açıkladı.

Yeni bir teknik direktör bulma çabası kapsamında Alman Futbol Federasyonu, Red Bull ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Klopp ile temasa geçti ve Klopp da bu projeye ilgi gösterdi.

Ancak atama süreci sorunsuz ilerlese de, Red Bull içinde bu konuda oybirliği sağlanamadı. "Sky Sports" ağının haberine göre, grup, önceden kendileriyle bir anlaşmaya varılmadan Klopp ile görüşmeler yapıldığını kamuoyuna açıklayan Alman Futbol Federasyonu'ndan son derece rahatsız.

Bu açıklama, önümüzdeki yıllar için iddialı futbol projesinin merkezine Alman teknik direktörü yerleştirmek isteyen Red Bull yönetimini son derece öfkelendirdi.

Red Bull hissedarları, 2029 yılına kadar süren Klopp'un sözleşmesinin feshi için maddi tazminat talep ediyor. Bu talep hiç de kolay değil, zira Alman Futbol Federasyonu daha önce milli takım teknik direktörü ataması için hiçbir tazminat ödememişti.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, bir anlaşmaya varmak ve müzakerelerin tıkanmasını önlemek için Avusturyalı grupla görüşmeleri yürütüyor.

Önümüzdeki hafta New York’ta Alman Futbol Federasyonu heyeti, Jürgen Klopp ve menajeri Mark Kosicke arasında bir ön toplantı yapılması planlanıyor.

Red Bull temsilcileri de durumu kesin olarak çözmek amacıyla görüşmelere katılabilir, ancak kesin olan bir şey var: Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmek istediğini doğruladı ve Liverpool'dan ayrılmasından iki yıl sonra teknik direktörlüğe dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Alman Futbol Federasyonu’nun Red Bull’u Klopp’un ayrılmasına izin vermeye ikna edip edemeyeceği ve transfer ücretini ödemeyi kabul edip etmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.