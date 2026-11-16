Hollanda forveti Cody Gakpo ve teknik direktör Xavi Hernandez, Jurgen Klopp'un Almanya'sıyla karşılaşmanın taktiksel inceliklerini anlattı. Gakpo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları öncesinde aralıksız karşı pres ile Xavi'nin topa sahip olmaya dayalı, karmaşık yaklaşımı arasındaki farkları vurguladı.

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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik maçta Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya ile karşılaşmaya hazırlanırken gözler iki takımın farklı taktik anlayışlarına çevrildi. Xavi Hernandez, Hollanda millî takımına topa sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışı yerleştirdi ve Yunanistan'ı 7-0 yendikleri maçın ardından büyük övgü topladı.

Ancak Klopp'un çalıştırdığı bir takımla karşılaşmak, fiziksel ve yapısal açıdan bambaşka bir sınav anlamına geliyor.

İki takım da kendi taktik planını sahaya yansıtırken geçiş anlarında ortaya çıkan boşluklardan yararlanmak istiyor.

Gakpo, Klopp ile Xavi'nin oyun anlayışlarını karşılaştırdı

Klopp ile Xavi'nin teknik direktörlük tarzlarını karşılaştırması istenen Cody Gakpo, iki teknik direktörün farklı temel ilkelerine dikkat çekti ve nihai hedeflerinin aynı olduğunu belirtti.

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Gakpo, Liverpool'daki eski hocası hakkında, “Bence Jurgen Klopp, Gegenpressing ile özdeşleşmiş durumda. Oyun anlayışının temelinde bu var. Tempo çok yüksek; topu kaybettiğinizde onu mümkün olduğunca çabuk geri kazanmanız ve ardından doğrudan rakip kaleye yönelmeniz gerekiyor” dedi.

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“Bizim teknik direktörümüzün [Xavi] oyun anlayışı ise daha çok topa sahip olmaya odaklanıyor.”

Gakpo sözlerine şöyle devam etti: “Benzerlik şu: Topu geri kazandığımızda iki teknik direktör de rakip kaleye mümkün olduğunca çabuk yönelmemizi istiyor çünkü boş alanlar o anda ortaya çıkıyor.”

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Xavi, Klopp'un presine karşı boş alanlara hücum etmeyi anlattı

Xavi, taktik yaklaşımını anlatırken iyi organize olmuş savunmaları aşmak için boş alanlara hücum etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Almanya'nın agresif presi nedeniyle bu maçta planlarını kusursuz uygulamaları gerektiğini belirtti.

Xavi, “Özellikle geride savunma yapan takımlara karşı kanat oyuncularımızın, ofansif orta saha oyuncularımızın ve dokuz numaralarımızın, rakibin savunma hattının yerini değiştirmek için boş alanlara hücum etmesi hayati önem taşıyor” dedi.

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“Yarın biraz farklı olabilir çünkü Almanya sürekli pres yapan bir takım. Bu, Klopp'un kendine özgü tarzı. Oyuncuların isabetli paslar atabilmek için doğru anda boş alanlara hücum etmesini görmek çok ilginç olacak.”

Gakpo'nun sol kanattaki çok yönlülüğünden en iyi şekilde yararlanmak

Xavi, Liverpoollu forvetin kendine özgü özelliklerinden en yüksek verimi almak için Gakpo'yu nasıl kullandığını da anlattı; oyuncunun bitmek bilmeyen çalışma azmini ve taktik zekâsını övdü.

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Xavi, “Santrfor veya ikinci forvet olarak da fark yaratabilen üst düzey bir oyuncu. Ancak bize en büyük avantajı sağlayabileceği mevki sol kanat” dedi.

“Rakip savunmacılara pres yapmak, sürekli hücum koşuları gerçekleştirmek, isabetli paslar vermek ve takım için çalışmak açısından uygun özelliklere sahip.”