Klopp ile Real Madrid arasında ilk anlaşma... Haaland, transfer listesinin başında yer alıyor

Real Madrid kulübü içinde teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın geleceğine dair spekülasyonlar artıyor; özellikle de takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda, ki bu da büyük bir kupa kazanamadan geçecek bir sezon daha anlamına gelecektir.

"Defensa Central" sitesi, kulübe yakın kaynaklara göre, yönetimin alternatif seçenekleri incelemeye başladığını ve Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un gelecek sezon Kraliyet Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralmak için en güçlü aday olarak öne çıktığını belirtti.

İspanyol gazeteci Ángel Torquemada, kulüp içindeki etkili isimlerden biri olan Anis Laghrari ile Alman teknik direktör arasında, bir dizi teknik ve idari talebin karşılanması şartıyla Real Madrid'in başına geçmesi konusunda "ön anlaşma" yapıldığını ortaya çıkardı.

Bu talepler arasında iki savunma oyuncusu ve üst düzey orta saha oyuncularının transferi ile Klopp'un yeni projesinin temel taşı olarak gördüğü Erling Haaland'ın transferi yer alıyor.

Daha önce Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmek istediğini açıklayan Klopp, transferler ve teknik kadro ile ilgili kararlar da dahil olmak üzere takımın yönetiminde geniş yetkiler sahibi olmayı şart koşuyor. Bu, Borussia Dortmund ve Liverpool'daki başarılı dönemlerinde alıştığı bir yaklaşım.

Yakın çevresi, Real Madrid'den gelse bile kendisine tam çalışma özgürlüğü sağlamayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan, Real Madrid taraftarlarının büyük bir kısmı, Klopp ile anlaşmanın takıma disiplin ve mücadele ruhunu geri kazandırmak için ideal bir adım olacağını düşünüyor. Klopp'un yüksek pres ve sıkı taktiksel organizasyona dayanan tarzı, Real Madrid'in ve taraftarlarının beklentileriyle uyumlu.

Transferler konusunda ise, kulüp daha önce Kylian Mbappé transferine odaklandığı için Erling Haaland'ı ciddi bir şekilde kadrosuna katmak için harekete geçmemiş olsa da, Haaland'ın adı yine Real Madrid'in potansiyel hedefi olarak öne çıkıyor.

Kadroda Vinícius Júnior ve Mbappé'nin bulunması nedeniyle, Norveçli oyuncuyla sözleşme imzalama şansı taktik ve mali açıdan karmaşık görünüyor, ancak bu iki yıldızdan birinin ayrılması durumunda transfer mümkün hale gelebilir.

Bu arada, Mbappé'nin transferi ve yüksek maaşının etkisiyle ortaya çıkan yüksek mali taleplerle ilgili haberler arasında, Vinícius'un sözleşme yenileme görüşmeleri halen devam ediyor.

Mbappé'nin sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor, ancak sonuçların gerilemesi nedeniyle kulüp içinde gergin bir dönem yaşıyor ve bu da tüm senaryoları olası kılıyor.

Şu ana kadar hiçbir büyük medya kuruluşu Torquemada'nın yayınladığı bilgilerin doğruluğunu teyit etmedi, ancak Klopp'un Real Madrid'in başına geçme olasılığı hakkındaki söylentilerin artması, kulüp içinde mevcut durumun devam etmesinden duyulan endişenin boyutunu ve dünyanın en önde gelen teknik direktörlerinden birinin liderliğinde yeni bir projenin başlatılma olasılığını yansıtıyor.

