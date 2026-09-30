Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bugün çarşamba günü, Manchester City'ye yöneltilen suçlamalara ve City'ye ceza verilmesi hâlinde eski takımı Liverpool'un Premier Lig'de iki ek şampiyonluk kazanma olasılığına dair açıklamalarda bulundu.

Yarın perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Sırbistan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu konu sorulduğunda Klopp gülerek şunları söyledi: "Elbette bunu duydum ama üzerinde pek fazla düşünmedim."

Ve devam etti: "Yalnızca bekleyip ne olacağını görebilirim. Pep Guardiola'ya ve Manchester City'nin futbol anlayışına büyük saygım var; harika bir futbol ortaya koydular ve bizim için üst düzey bir rakip oldular."

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Ve ekledi: "Herhangi bir ceza verilirse, benim bununla bir ilgim yok, bekleyip göreceğim. Bir şampiyonluk ya da buna benzer bir şey almaya hazır olmaktan tamamen uzağım. Liverpool'da başardıklarımızdan tamamen memnunum. Sahada tüm gücümüzle mücadele ettik. Bu konuda daha fazlasını söyleyemem, çünkü ayrıntıları bilmiyorum, ayrıca bununla ilgilenmiyorum da."

Klopp, Almanya Millî Takımı ile yürüttüğü projeye de değinerek, takımın hâlâ yeniden inşa sürecinin başında olduğunu vurguladı.

Millî takımla ilk galibiyetini hâlâ arayan teknik direktör şunları söyledi: "Tüm millî takımlara sorun çıkarabilecek bir takım kuracağız. Bu sürecin daha yeni başındayız. Hepimiz Alman futbolunu, hepimizin olmasını istediği yere geri getirmekle ilgileniyoruz."