Klopp: Gary Neville'ın her konu hakkında bir fikri var

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester United'ın eski oyuncusu Gary Neville'in programını sık sık izliyor.

'ın eski futbolcularından Gary Neville, Sky Sports'ta eski Liverpoollu Jamie Carragher ile beraber futbol yorumculuğu yapıyor. Karantina sürecinde en yakın takipçilerinden biri ise Jürgen Klopp.

'un 52 yaşındaki Alman çalıştırıcısı, karantina esnasında neler öğrendiğini ve günlerini nasıl geçirdiğine dair BBC'ye konuştu. Klopp, Gary Neville ve Jamie Carragher'ın Football Show adlı programı izlediğini belirterek yorumunu şu şekilde dile getirdi:

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"Gary Neville'ın her konuda mutlaka bir fikri olması dışında karantina sırasında çok fazla şey öğrenmedim. İnanılmaz gerçekten."

Daha fazla takım

"Önceden zor durumlarla başa çıkabildiğimi bilirdim ama bu seferki farklı. Sadece benim ve ailem için değil dünyadaki herkes için zor bir durum. Toplum olarak bu durumla mücadele ediş şeklimizden gurur duyuyorum."

"Biz insanlar mükemmel değiliz, hata yapabiliyoruz. Ama bu süreçte çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum, hepimiz birbirimize nasıl da bağlandık... Bu çok güzel bir şey."