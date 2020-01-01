Klopp: "Futbol taraftarlar olmadan da harika bir oyun"

Alman teknik adam, İngiltere'de futbolun devam etmesi halinde bir süre seyircisiz olarak oynamaya alışılması gerektiğini söyledi.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiltere'de liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Klopp, futbolcuların en hazır hallerinde olmayacağını ancak bu durumun her takım için geçerli olacağını söylerken, yeni şartlara uyum sağlanması gerektiğini dile getirdi.

BBC'ye konuşan Alman teknik adam, "Futbol hepimizin aynı durum içinde bulunduğu bir durumda. En iyi zamanımızda olmamız gerekmiyor, içinde bulunduğumuz şartlar altında en iyisini yapmamız yeterli olacaktır. Bu diğer takımlar için de geçerli. Eğer ligler başlarsa her takım hazırlık için aynı süreye sahip olacak ve biz de olabildiğince hazır hale gelmeye çalışacağız." dedi.

Daha fazla takım

Klopp, Premier Lig'in başlaması halinde maçlara seyirci alınmayacak olmasına dair de konuşurken, "Bizler bu oyunu stadyumlardaki atmosfer için sevmedik. Diğer yandan buna alışmaya başladık çünkü şu an futbolun gerçeği bu. Maçları birkaç ay seyircisiz oynayacaksak bu futbolun halen harika bir oyun olmadığı anlamına gelmez. Umarım 'da işler yolunda gider ve biz de İngiltere'de aynı yolda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.