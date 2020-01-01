Klopp: Floyd için diz çöken oyuncularımla gurur duyuyorum

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için diz çökerek poz veren takımı hakkında konuştu.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, George Floyd'un 'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonrası takımının gösterdiği ırkçılık karşıtı tepkilerden gurur duyduğunu söyledi.

Kırmızılar, antrenman sırasında Floyd için diz çökerek Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek vermişti.

Sky Sport'a konuşan 52 yaşındaki çalıştırıcı konuyla alakalı şunları söyledi:

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"Bizim için Black Lives Matter hareketine katılmış olmak çok doğal. Özellikle de ekibimize bakarsanız Afrika'dan da İngiltere'den de bu hareketle ilişkili oyuncularımız var."

"Bizim duruşumuz zaten belliydi, ilk başta mesaj göndermeyi bile düşünmedik. Ama sonra oyuncular çok sarsıldılar ve bir eylemde bulunmak istediler. Oyuncularımla uzun zamandır gurur duyuyordum zaten ama bu hareket olağanüstü bir şeydi."

"Diz çöktükleri zaman fotoğrafları çekildiğinde onları gördüm, gururlandım çünkü bu önemli bir mesajdı."