Klopp, FIFA'ya sert çıktı: Futbol, "klimalı ofislerin" rehinesi haline geldi

Eşi benzeri görülmemiş sert bir eleştiriyle, Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'ya şiddetli bir saldırıda bulunarak, şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nı "reklamcıların elinde bir rehine" haline getirdiğini iddia etti; Çünkü maçların akışını kesintiye uğratan ve onun "reklam barajları" olarak nitelendirdiği zorunlu su molaları var.

Alman "ZDF" kanalının aktardığına göre Klopp, FIFA'nın uyguladığı yeni kurallara yönelik sert eleştirilerini vurguladı ve bu molaların, tanıtıldığı gibi oyuncuların çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine esas olarak reklam gösterimi için kullanıldığını belirtti.

Klopp, "Futbol, klimalı ofislerinde barınan yetkililerin elinde rehin" dedi ve ardından eleştirilerini doğrudan reklamlara yönelterek, "Bu, oyuncuları korumak için bir kalkan, kahramana karşı bir kılıç ve sponsorlar için inşa edilmiş altın bir kafes" diye ekledi.

Alman teknik direktör, "Dünya Kupası'na gerçekten kim hizmet ediyor? Taraftarlar mı? Oyuncular mı? Yoksa reklamcılar mı?" diyerek, dünyanın en önemli turnuvasının sportif ve insani yönlerinin ticari çıkarların gerisinde kaldığına açıkça işaret eden keskin bir felsefi soru sordu.

Klopp, olan biteni anlatmak için etkileyici bir benzetme kullandı ve şöyle dedi: "Dünya Kupası maçı bir nehir gibi akmalı. Bunun yerine, ortasına reklamların geçmesi için barajlar inşa ediyoruz." Bu sözleriyle, reklam araları uğruna maçların ritminin bozulmasını açıkça eleştirdi.

Klopp'un açıklamaları, FIFA'ya yönelik eleştirilerin artmasıyla geldi. Eleştiriler, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kararlarla ilgili. Bu kararlar, oyuncuları yüksek sıcaklıktan korumak bahanesiyle maçlar sırasında zorunlu molalar içermekle birlikte, birçok kişi bunu daha fazla reklam gösterme ve sponsorlara ek gelir sağlama fırsatı olarak görüyor.