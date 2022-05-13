Jürgen Klopp, Fabinho'nun 28 Mayıs'ta Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında "kesinlikle geri döneceğini" açıkladı.

İki yönlü Brezilyalı futbolcu, 10 Mayıs'ta Liverpool'un Aston Villa'yı 2-1 yendiği maçın ilk yarısında topallayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra Güney Amerikalı oyuncunun kas sorunu yaşadığı ortaya çıktı ve sezonu kapattığına dair şüpheler belirdi.

Klopp, Fabinho için ne dedi?

Brezilya Millî Takımı fizyoterapisti Fabio Mahseredjian, Aston Villa maçından bir gün sonra Fabinho hakkında olumlu bir güncelleme yaptı ve oyuncunun Liverpool'un büyük final öncesinde iyileşebileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Klopp, cumartesi günü Wembley'de Chelsea ile oynanacak FA Cup final maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Fabinho Şampiyonlar Ligi finalinde geri dönecek. Chelsea maçı için ise göreceğiz.

“Kesinlikle iyi durumda. Fabinho bir profesyonel. Bu durumdan memnun olmadığı açık, ama bir darbe aldı ve şimdi zamana karşı savaşıyor.

"Cuma günü finalden önce hazır olmanız yeterli değil. Salı ya da çarşamba veya buna yakın zamanda hazır olmalı. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve hepimiz böyle olacağından çok eminiz. Yani o kesinlikle iyi."

Fabinho bu sezon Liverpool için ne kadar önemliydi?

Fabinho, Liverpool'un bu sezon dört kupa hedefinde şu ana kadar kilit bir rol oynadı ve en iyi performanslarından birini, Carabao Cup finalinde Chelsea'ye karşı penaltılarla kazanılan maçta sergiledi.

28 yaşındaki oyuncu, toplamda 47 maçta forma giydi ve beşi Premier Lig'de olmak üzere sekiz gol kaydetti.

Liverpool'un bu hafta sonu Wembley'de Fabinho'nun yokluğundan etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil,. Ancak taraftarlar, iki finale de yetişebilmesini umacaklar.

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