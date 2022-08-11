Klopp, Elliott beş yıllık yeni sözleşme imzaladığı için heyecanlı

19 yaşındaki oyuncu 2027'ye kadar Liverpool'da

Jurgen Klopp, "özel yetenek" olarak isimlendirilen 2003 doğumlu Harvey Elliott'un Liverpool'da beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamasının ardından duyduğu heyecanı aktardı.

Elliott 2027 yılına kadar Liverpool'da kalacak.

2022 senesinde dünyanın en iyi genç futbolcuları listesinde beşinci sırada yer alan Elliott, Liverpool tarafından hem bugünün hem de geleceğin yıldızı olarak görülüyor.

Sözleşmenin detayları

Elliott'un 5 yıllık yeni sözleşmesi önemli bir miktar ücret artışı içeriyor.

Elliott, Blacburn Rovers ile etkileyici bir performans gösterdiği kiralık sezonun ardından geçen yaz süresini uzatma imzası atmıştı.

Elliott geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Eylül 2021'de Leeds'te kazandığı bir galibiyette ayak bileğinden ciddi bir şekilde sakatlanmıştı. Bir sonraki şubat kendine gelmek için mücadele etti ve Cardiff City'e karşı geri döndüğü maçta ilk Liverpool golünü attı.

Elliott: Beni dünyada daha mutlu eden hiçbir şey yok

Elliott yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada: "Daha uzun yıllar burada olacağımı bilmek çok güzel. Burası benim çocukluk kulübüm ve beni bu dünyada daha çok mutlu eden ve heyecanlandıran başka hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

"Bu ben, ailem ve hatta kulüp için iniş çıkışlarla doluydu. Burada bulunduğum yıllarda o kadar çok şey yaşandı ki. Zaten biz çok şey kazandık ve umarım ki daha fazlasını da kazanabiliriz."

"Dediğim gibi, tekrar uzun bir süre daha burada olacağımı bilmek kendim için ve ailem için harika bir duygu.

"Bir Liverpool taraftarı olarak bu dünyada Liverpool'da oynamaktan ve o formayı giyip takım ve taraftarlar için oynamaktan daha güzel bir şey olamaz"

"Umarım ki daha pek çok anı yaşayacağım. Kalemi kağıda götürüp imza atmaya ve burada daha uzun seneler bulunmaya can atıyorum."

Jurgen Klopp: "Yolculuğumuza bu özel genç oyuncuyla devam edeceğiz."

Klopp ise Liverpoolfc.com'a verdiği demeçte, yeni sözleşmeden duyduğu memnuniyeti "Kulüp olarak yolculuğumuza, daha şimdiden Liverpool'da büyük etkisi olan bu özel genç oyuncuyla devam edeceğiz. " sözleriyle dile getirdi.

"Harvey, her zaman desteklediği takımında; inanılmaz yeteneğini geliştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor. Bunda sevinmeyecek ne var?

"Harvey geçtiğimiz sezon büyük bir darbe aldı ama bunu bir insan ve bir oyuncu olarak şimdiye kadar edindiği tüm tecrübelerle birlikte kendisini geliştirmek için kullandı.

"İyi bir futbolcu olduğu her zaman açıktı ancak sonraki adımları atmak için her zaman bilgi ve tecrübeleri büyümek için kullanmak iyi olacaktır. Harvey'in yaptığı şey de zaten tam olarak bu."

"Şimdi her şey onun gelişimini izlemekten aldığımız zevki onun futbolundan aldığımız zevkle birleştirmekle ilgili.

"Hem Harvey hem de bizim için heyecanlı zamanlardayız."