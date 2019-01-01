Klopp: City'yi yenmenin tek yolu buydu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City karşısında takımının çok iyi odaklandığını ve galibiyetin böyle geldiğini söyledi.

Menajeri Jürgen Klopp, takımının Premier Lig'in 12. haftasında 'yi 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncularının inanılmaz oynadığını söyleyen Klopp, "Manchester City iyiydi ancak oyuncularım inanılmazdı, inanılmaz goller attılar. Çok iyi savunma yaptık. Çocuklar tamamen odaklanmıştı. Zaten başka türlü Manchester City'yi yenemezsin."

Hakem kararlarıyla ilgili soruya da cevap veren Klopp, "İlk golden önceki tartışmaları gördüm. Bence burada asıl problem; VAR. Ben bu gece galibiyeti kutlayacağım." ifadelerini kullandı.