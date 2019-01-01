Klopp: City'nin 2 gün arayla maç yapması suç

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City'nin fikstürünün adil olmadığını söyledi.

Premier Lig'de 49 puanla lider konumda bulunan 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, 'nin 48 saat arayla lig maçı yapmasını 'suç' olarak nitelendirdi.

Manchester City, 27 Aralık'ta Wolverhampton deplasmanına gidecek ve iki gün sonra sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak. Teknik direktör Pep Guardiola bu maçların tarihleri konusundaki öfkesini dile getirmiş hatta konu hakkında Premier Lig yetkililerine mektup dahi yazmıştı.

Klopp ise bu konuya değinerek hiçbir takımın iki lig maçını bu kadar kısa aralıkla oynamaması gerektiğini savundu ve şunları söyledi:

"Bu kesinlkle doğru değil. Hiçbir teknik direktörün Boxing Day'de maç yapmakla bir problemi yok. Ama hem 27'sinde hem de 29'unda maç yapmak suç."

"Biz bu yıl önce 26'sında sonra 29'unda oynayacağız ve tatil gibi olacak. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyleyenleri anlıyorum. Sızlanmıyorlar, sadece söylüyorlar. Bazı takımların 48 saatten daha fazla bir arayla iki ayrı Premier Lig maçı yapmaması için hiçbir sebep yok."

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"Biz ne istediğimizi elbette söyleyebiliriz ama kimsenin dinlediği yok. Her yıl bazı teknik direktörler 26 ve 28 Aralık'ta maç yapıyor. Spor bilimleri bununla nasıl başa çıkacağınıza dair size hiçbir şey vermiyor. Vücudunuzun yeniden sahaya çıkmak için belli bir süreye ihtiyacı var ama bunu tamamen görmezden geliyoruz."

"Neyse ki bu yıl aynı durumun içinde değiliz ancak konuyla ilgili düşüncelerini söyleyen teknik adamları anlayabiliyorum çünkü bu durum hiç de normal değil."

Liverpool kısa süre önce İngiltere Lig Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası maçlarını 24 saat arayla oynamak zorunda kalmış ve Jürgen Klopp da her maç için iki ayrı kadro kurmuştu.