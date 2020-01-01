Klopp, Chelsea'nin kırmızı kartını alkışlayan kulübesine tepki gösterdi
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Chelsea'yi 2-0 yendikleri maçta rakibin 10 kişi kalmasını aklışlayan yedek kulübesine kızdı.
Premier Lig şampiyonu, Stamford Bridge deplasmanından Sadio Mane'nin attığı gollerle galipa ayrılırken, ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Andreas Christensen'in VAR kararıyla kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ikinci devresini 10 kişi oynadı.
Christensen'in, kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'yi düşürmesinin ardından hakam önce sarı kartını çıkardı, akabinde VAR kontrolüyle kararını kırmızı kart olarak değiştirdi. Bu kararı Liverpool yedek kulübesinde bir kişinin alkışlaması Klopp'u kızdırdı.
Seyircisiz oynanan maçta cümleleri yayına yansıyan Alman teknik direktör, alkışa "Aklını mı kaçırdın? Biz asla böyle şeyler yapmayız, tamam mı?" sözleriyle tepki gösterdi.
Maçın ardından konuyla ilgili soruları yanıtlayan Klopp, "Alkışlayan oyunculardan biri değildi, teknik ekibimden biriydi. Ne düşündüğümü ona söyledim ve kendisi de durumu anladı. O an görmek istediğim bir şey değildi." ifadelerini kullandı.
Sezona ikide iki yaparak başlayan Liverpool, 28 Eylül Pazartesi günü Arsenal'i konuk edecek.
Jurgen Klopp telling his bench off to never celebrate red cards after Andreas Christensen was sent off. “Are you crazy? We never ever do that, okay?”. Top class sportsmanship from Klopp. pic.twitter.com/b0DMwohDAq— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 21, 2020