Klopp bombayı patlattı: Real Madrid savunmacılarının agresifliğinden nefret ediyorum, El Clasico'da Barcelona'yı destekleyeceğim

Dünya, dünyanın el klasikosu olarak anılan Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını beklerken, Jürgen Klopp sessizliğini bozarak tercihini açıkça ortaya koydu ve Camp Nou mücadelesi öncesinde Real Madrid'e moral darbesi vurarak maçı hayatının her döneminde izlediği gibi izleyeceğini vurguladı.

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, Bayern Münih ile Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları arasındaki ara dönemi değerlendirerek, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynanacak ve merakla beklenen Barcelona-Real Madrid el klasikosu hakkındaki tavrını açıkladı.

Liverpool'un eski teknik direktörü, Barcelona-Real Madrid maçının kaçırılmaması gereken bir olay olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Barcelona ile Real Madrid arasındaki el klasikosunu kesinlikle izleyeceğim, bu maçı hayatımın her döneminde izledim."

Klopp, İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, bu mücadelenin büyüklüğünün onu, tecrübesi ne olursa olsun her futbol taraftarı için vazgeçilmez bir maç haline getirdiğini kabul etti.

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Tarihsel tercihleri sorulduğunda Klopp, geçmişte Real Madrid'in savunma anlayışı nedeniyle Barcelona'yı tutma eğiliminde olduğunu açıklayarak açık sözlü bir itirafla herkesi şaşırttı.

Portekizli savunmacının sert müdahaleleriyle ünlendiği döneme atıfta bulunarak şunları söyledi: "Eskiden Pepe'nin ve Real Madrid'in diğer savunmacılarının davranışlarına karşı olduğum için daha çok Barcelona taraftarıydım."

Klopp el klasikoda kimi tutacak?

İspanyol futbolunda güç dengelerinin yıllar içinde değişmesine rağmen Klopp, hâlâ Barcelona'yı desteklediğini, ancak bu kez tamamen teknik bir mantıkla desteklediğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Bugün en iyi takımı destekliyorum ve mevcut duruma bakıldığında, bu takımın Barcelona olması muhtemel." Klopp, Katalan ekibini önümüzdeki pazar günü kazanmaya en yakın aday olarak gördüğünü belirtti.

El klasiko özel bir Alman tadı taşıyacak; zira Antonio Rüdiger'in milli takımdan emekliye ayrılmasının ardından, Barcelona forması altında maçtaki tek Alman oyuncu Karim Adeyemi olacak.

Klopp, Barcelona'nın sol kanadını yakından izleyeceğini vurgulayarak, onun Hansi Flick'in oyun anlayışına kusursuz uyumunu ve son haftalardaki belirgin gelişimini övdü. Söz konusu oyuncu, Dortmund ile az sayıda maça çıkması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılamamıştı; ancak formuna yeniden kavuşmasının ardından son milli ara döneminde milli takıma dönmüştü.

Klopp'un açıklamaları iki takım için çelişkili bir dönemde geliyor; Real Madrid, oyunu herkesi ikna etmese de bu sezonun en iyi sonuçlarını alırken, Barcelona el klasikoya bu sezonki ilk yenilgisini aldıktan sonra çıkıyor.



