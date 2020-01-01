Klopp: Bir takım City'ye nasıl 20 puan fark atabilir?

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Crystal Palace maçı öncesi yaptığı açıklamalarda en yakın rakipleri hakkında övgü dolu sözler söyledi.

30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek üzere olan 'da teknik direktör Jürgen Klopp, son iki sezonun şampiyonu ve aynı zamanda en yakın rakipleri 'ye çok saygı duyduğunu söyledi.

maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, City'nin 5-0 kazandığı maçını izlediğini ve kendini sorguladığını itiraf etti:

"Manchester City'nin Burnley'yi 5-0 yendiği maçı izlerken bir takımın onlara 20 puan fark atmasının nasıl mümkün olabileceğini düşündüm."

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"Akla hayale gelmeyecek bir iş gerçekten. Demek ki bazı şeyleri iyi ve doğru yapmışız!"

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"City'nin bizi yakalar mı diye düşünmüyorumi Crystal Palace'ı düşünüyorum. 'City bizi yakalayamaz' diye bir manşet atmak istiyorsanız saçmalarsınız çünkü benim söylediğim şey bu değil. Demek istediğim şu ki ben sadece kendi yaptığımız işle ilgileniyorum."

"Manchester City'yi izlememin tek nedeni 9 gün içinde onlarla oynayacak olmamız. Umarım kaybetmeyiz. Hiç böyle düşünmem, geçen sene Leicester maçından önce böyle düşünmüştüm ve işler kötü gitmişti. O yüzden düşünmeyi bıraktım!"

"Onlara çok saygı duyuyorum, kalan maçlarının hepsini kazanacak gibi görünüyorlar çünkü çok güçlüler; hep öyleydiler. Biz de fena değiliz."