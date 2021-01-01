Klopp, Benitez'in İstanbul mucizesini tekrarlayabilecek mi?

Premier Lig'de oldukça kötü bir dönem geçirerek erken havlu atan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu kurtarmak istiyor.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 25 puan gerisine düşen ve sezona erken havlu atan Liverpool'da gözler finalinin İstanbul'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

İstanbul'da oynanan son finalde ilk yarısını 3-0 geride kapamasına rağmen Milan karşısında kupaya uzanan ve unutulmaz bir zafere imza atan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un sezonun geri kalanındaki hedefi, Rafael Benitez'in 2005'te başardığı İstanbul mucizesini tekrarlamak olacak.

2005'te olduğu gibi yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final yolunda son 16 turunda Leipzig'i eleyen İngiliz ekibi, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşmişti. Öte yandan Çin'deki görevinden ayrılan ve yeniden Avrupa futboluna dönüş hazırlığında bulunan Rafael Benitez de Daily Mail'e yaptığı açıklamada Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını değerlendirdi.

Benitez ne dedi?

Liverpool'un İstanbul'da oynanacak finalde bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini söyleyen Benitez, takımın bu potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"İnsanlar bizim İstanbul'da oynanan finalde şanslı olduğumuzu düşünüyor ancak bu durum böyle değil. Çeyrek finalde Juventus gibi çok iyi bir takımla oynamıştık. Juventus Serie A'da o sezonu finalde karşılaştığımız Milan'ın yedi puan önünde tamamlamıştı.

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"Taktiksel olarak çok iyi bir maç çıkardık ve güçlü takımları eledikçe kendimize olan güvenimiz arttı. Juventus'un ardından yarı finalde karşılaştığımız Chelsea belki o dönem Avrupa'nın en iyi takımıydı. Buna rağmen o kadar büyük bir özgüvene sahiptik ki ligi şampiyon tamamlayan Chelsea'yi eleyebildik.

"Şampiyon olduğumuz sezonu Premier Lig şampiyonunun 37 puan gerisinde tamamlamıştık. Bence Liverpool bu sezon da bu başarıyı tekrarlayabilir çünkü bunu yapabilecek bir kadroya ve teknik direktöre sahipler"

Final yolu

İstanbul'da oynanacak final karşılaşmasına gelebilmek için 6-14 Nisan tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarında Real Madrid'i kupanın dışına itmesi gereken Liverpool, bunu başarması halinde yarı finalde Chelsea-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.