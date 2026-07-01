Alman Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından milli takımın teknik kadrosunun geleceğini değerlendirmeye başladı; bu süreçte Jürgen Klopp’u tekrar teknik direktörlük koltuğuna getirebilecek yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Almanya milli takımı, 32'li turda Paraguay'a yenilerek turnuvaya erken veda etti. Bu durum, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın "Die Mannschaft" ile devam etme isteğine rağmen, geleceği hakkındaki şüpheleri artırdı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Jürgen Klopp, Alman Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki dönemde kendisiyle iletişime geçmeye karar vermesi durumunda, antrenörlüğe geri dönmeyi değerlendirmeye açık olacak.





Romano, X platformundaki hesabından, Nagelsmann’ın görevine devam etmek istediğini ancak nihai kararın, Dünya Kupası performansını değerlendirdikten sonra teknik ekibin kaderini belirleyecek olan Alman Futbol Federasyonu yetkililerinin elinde olduğunu açıkladı.

Romano, Klopp’un Alman milli takımının projesini dinlemeye sıcak baktığını ve resmi bir teklif alması halinde “Die Mannschaft”ı yönetme fikrine ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Klopp, Liverpool'dan ayrılmasının ardından teknik direktörlükten uzaklaşmış ve "Red Bull" grubu bünyesinde idari bir göreve gelmişti; ancak adı, özellikle milli takımın karşılaştığı her aksilikte, Almanya milli takımının başına geçmesi için yapılan adaylar arasında sürekli gündemde kaldı.

Almanya’nın Dünya Kupası’ndan erken elenmesiyle birlikte, önümüzdeki günler Nagelsmann’ın geleceğinin belirlenmesinde ve Alman Futbol Federasyonu’nun bir değişiklik yapıp yapmayacağının ortaya çıkmasında belirleyici olacak gibi görünüyor. Jürgen Klopp ise onun halefi olarak gündeme gelen en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor.

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