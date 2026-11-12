Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Borussia Dortmund ve Milli Takım oyuncusu Felix Nmecha ile, tartışmalara yol açan gol sevinci hakkında yaptığı konuşmanın ayrıntılarını açıkladı. Söz konusu sevinç, dini bir kampanya ve tartışmalı bir mezhep ile ilişkilendirilmesi nedeniyle geniş çaplı eleştirilere neden olmuştu.

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Klopp, bugün perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Sırbistan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, gol sevinci biçimi etrafındaki tartışmaların alevlenmesinin ardından Nmecha ile doğrudan konuştuğunu doğruladı. Oyuncunun, davranışının herhangi bir ayrımcı mesaj ya da nefrete çağrı içermediğini ve bu sevinci gelecekte bir daha yapmayacağını kendisine bildirdiğini belirtti.

Liverpool'un eski teknik direktörü şunları söyledi: "Evet, bu tartışılması gereken önemli bir konuydu. Belki biraz başa dönmeliyiz. Geçtiğimiz hafta sonu futbol maçlarını izledim, Felix'in iki muhteşem gol attığını gördüm ve sevincini de izledim. Başta bu konu hakkında hiç düşünmedim, ne sevincin kendisi ne de yaptığı işaret üzerine."

Şunları ekledi: "Ardından tartışmalar başladı ve belki bu konudaki bilgisizliğim ya da başka bir nedenden ötürü, başlangıçta buna önem vermedim. Tartışma büyüdükçe konunun ayrıntılarını araştırmaya ve ona dair net bir resim oluşturmaya çalışmaya başladım."

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Şöyle devam etti: "Bir araya geldiğimiz anda Felix'le konuşmak istediğim benim için açıktı, çünkü en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Felix Nmecha'yı birkaç aydır tanıyorum ve son derece sıcakkanlı bir genç olduğunu, içten ve açık biri olduğunu, yanımızdayken daima olumlu bir enerji yaydığını söyleyebilirim."

Klopp, sevincin yarattığı eleştiri ve yorumları oyuncuya ilettiğini açıklayarak şunları söyledi: "Ona şunu dedim: Durum bu, bunun yüzünden dönen tartışmalar bunlar, peki ne yapacağız? İnsanlar bana ne söylemem gerektiğini soruyor."

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Şöyle sürdürdü: "Belki sizin de onunla yüzleşeceğiniz tüm konuları ve bazı insanların düşünebileceği şeyleri ona ilettim. Açık olmak gerekirse, ben o insanlardan biri değilim, ama olaya bu şekilde bakanlar da var."

Klopp, Nmecha'nın kendisine verdiği yanıtı aktararak şöyle dedi: "Bana bunun konuyla kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını, tüm insanları sevdiğini ve kimseye karşı ayrımcılık yapmadığını söyledi."

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Almanya teknik direktörü, bu yanıtın konunun en önemli kısmını kendisi açısından çözdüğünü, ardından konunun gol sevincinin biçimine geldiğini belirterek, taraftarlarda yarattığı yorumlar göz önünde bulundurularak bu durumla nasıl başa çıkılacağını oyuncuya sorduğunu açıkladı.

Klopp, Nmecha'nın kendisine bu sevinci bir daha yapmayacağını söyleyerek yanıt verdiğini belirtti ve şunları ekledi: "İşte bu yüzden bir daha bu şekilde sevinç yaşamayacak."

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Oyuncunun, kastettiği kişisel anlam dışında başka herhangi bir mesaj iletmeye çalışmadığının altını çizen Klopp şöyle açıkladı: "Mesajı, tacı Efendimiz İsa'nın ayaklarının dibine koyduğudur. Onun için konunun anlamı yalnızca bu, sevincinin arkasında herhangi ek bir mesaj ya da gizli bir anlam yok. Benim için de bu yeterliydi."

Ne oldu?

Kriz, geçtiğimiz cumartesi günü Alman Ligi'nde Borussia Dortmund'un Elversberg karşısında oynadığı maça dayanıyor. Nmecha, iki uzak mesafeli vuruşla attığı iki muhteşem golle takımının 2-1'lik galibiyetine büyük katkı sağladı.

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Ancak başından çıkarıp diz çökerek yere koyduğu hayali bir tacı işaret etmeyi içeren sevinç biçimiyle yeniden tartışma yarattı.

Bu sevinç, "Ballers in God" olarak bilinen bir evanjelik dini ağa bağlı "The King's Return" (Kralın Dönüşü) adlı bir kampanyayla ilişkili. Kampanya bir dizi Hristiyan futbolcuyu barındırıyor ve Hristiyan inancını ifade etmeyi, mesajlarını sporcular arasında yaymayı amaçlıyor.

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Ancak Alman Yayın Kurumu'nun (ARD) yürüttüğü araştırmalara göre kampanya ve ağ, ırkçılık ve kürtaj konusunda kendilerine atfedilen tutumlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Bu durum, Borussia Dortmund'un resmi taraftar grubunu sevinci eleştirmeye itti. Grup, inancın dışlama ya da ayrımcılık için bir gerekçe olmaması gerektiğini ve kulübün herkes için bir alan olarak kalması gerektiğini vurguladı.