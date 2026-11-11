Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, hesaplarında forvet sıralamasının ana hatları konusunda karar kıldığı görülüyor. Ancak mevcut isimler arasındaki tercih dikkat çekici sürprizler barındırıyor; özellikle de Bundesliga gol krallığı listesinin zirvesi, bu unvanın sahibine Almanya ile ilk 11'de yer kapma yarışında bir avantaj sağlamadı.

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"Sport Bild" gazetesinin haberine göre, Kai Havertz, Klopp'un en çok tercih ettiği forvetler listesinin başında yer alıyor ve rakipsiz bir şekilde ilk tercih olarak konumunu koruyor. 27 yaşındaki oyuncu, eski teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde de aynı rolü üstleniyordu ve yeni teknik ekibin de güvenini kazanmaya devam ediyor.

Klopp, Havertz'in taktiksel anlayışının yanı sıra oyunun gidişatını yönetmedeki zekasını ve Avrupa ile uluslararası en üst düzeydeki tecrübesini takdir ediyor. Ayrıca Arsenalli forvet, Alman teknik direktörün Amsterdam'daki ilk maçında yaşadığı kas sakatlığını atlattı ve yeniden forma giymeye hazır hale geldi.

Sürpriz ise, Younes Benталb'in ikinci sırada yer alması ve Werder Bremenli forvet Alman Ligi'nin gol krallığı sıralamasının başında olmasına rağmen Niclas Füllkrug'u geride bırakmasıdır. Klopp, kulübündeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Eintracht Frankfurtlu oyuncuyu daha önce iki kampa davet etmişti.

Benталb, milli takım formasıyla ilk maçlarında öne çıkan performanslar sergilemese de Frankfurt'ta dikkat çekici rakamlara ulaşıyor; 11 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı. Bu sezon Alman Ligi'nin en dikkat çekici yükselen isimlerinden biri olarak gösteriliyor ve habere göre bu durum, Klopp'un sıralamasında ona bir avantaj sağladı.

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Füllkrug ise daha iyi gol rakamlarına rağmen üçüncü sırada yer aldı; Werder Bremenli forvet Bundesliga'da 9 gol attı ve Almanya Kupası'nda 3 gol daha ekleyerek bu sezon en çok gol atan Alman forvet oldu. 33 yaşındaki oyuncu, Klopp'un ilk kadrosunda yer almamıştı, ancak UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan ve Hollanda maçlarına hazırlık amacıyla geri döndü.

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Klopp seçimindeki temel kriteri belirledi

Klopp, seçim için temel kriterin oyuncunun yaşı değil performans olduğunu vurguladı; ancak Füllkrug'u önümüzdeki iki maçta bekleyen rolün niteliği hâlâ belirsizliğini koruyor. Onun Havertz ve Benталb'in gerisinde sıralanması, gol krallığı yarışının başında olmasının onu teknik direktörün tercihlerinin önüne koymaya yetmediği anlamına geliyor. Dördüncü sıraya Klopp, Jonathan Burkardt'ı yerleştirdi, ancak Eintracht Frankfurtlu forveti mevcut kadroya almadı. Paderborn karşısında 2-2 biten maçta 2 gol atmasına rağmen, gol atamadığı önceki dört lig maçındaki golcülük düşüşü, muhtemelen davet edilmemesine katkıda bulundu.

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Nick Woltemade, zor bir yılın ardından beşinci sırada yer aldı; bu süreçte Juventus'a kiralandı ve yakın zamanda İtalyan Ligi'ndeki ilk golünü attı. Klopp, onun teknik yeteneklerini ve top becerilerini takdir ediyor, ancak 24 yaşındaki oyuncunun kale önündeki etkinliğini artırması gerektiğini düşünüyor. Woltemade, Haziran 2025'teki ilk milli maçından bu yana ilk kez kadroda yer almadı.

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Stuttgart kaptanı Deniz Undav ise geçen sezona kıyasla performansındaki düşüşün ardından altıncı sırada yer aldı; geçen sezon 25 gol ve 14 asiste karşılık bu sezon 15 maçta sadece 2 gol attı. Klopp, eylül ayında ona kadro dışı kalmasının kesin olmadığını, ancak tam fiziksel hazırlığına yeniden kavuşması gerektiğini bizzat bildirmişti.

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