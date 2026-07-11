Klopp-Almanya, geriye sadece imza kaldı: Yöneticiler New York’ta ani ziyaret gerçekleştirdi

Jürgen Klopp ile Alman FutbolFederasyonu arasındaki ilk resmi görüşme, geçtiğimiz saatlerde New York’ta gerçekleşti. Federasyon Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans Joachim Watzke – ki kendisi daha önce Klopp’un teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund’un genel müdürüydü – dün akşam ABD’ye indi ve havaalanı yakınlarındaki bir otelde gelecekteki milli takım teknik direktörü ile menajeri Marc Kosicke ile bir araya geldi.





SÖZLEŞME - 2030 yılına kadar geçerliolacak sözleşme kapsamında, teknik direktör, geçen hafta Almanya’nın Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay’a penaltılarda yenilerek elenmesinin ardından istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine geçecek yeni görevi kabul etti. Klopp, Telekom’un kanalı Magenta TV için yorumcu olarak ABD’de bulunuyor ve final maçına kadar burada kalacak.







