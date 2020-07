Klopp, Akinfenwa'nın çağrısına kayıtsız kalmadı!

İngiltere 1. Lig ekiplerinden Wycombe, play-off finalinde Oxford United'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 133 yıllık kulüp tarihinde ilk defa Championship'te mücadele etmeye hak kazanırken, takımın ikonik kahramanı Adebayo Akinfenwa da büyük sevinç yaşadı.

taraftarı olduğu bilinen ve sezon sonunda Wycombe ile sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki oyuncu, maç sonunda Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a bir mesaj gönderirken, "Her şeyin başında Tanrıya teşekkür ediyorum çünkü bugün imkansızı başarmamıza yardımcı oldu. Dört yıl önce burada karşınızdaydım ve teknik olarak işsizdim. Size bir şey söyleyeyim, WhatsApp üzerinden artık bana ulaşabilecek tek kişi Jürgen Klopp'tur, bana ulaşsın ve birlikte kutlama yapalım!" diye konuşmuştu.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2