Klopp, Afrikalılara yönelik ırkçılıkla ilgili "Alman tuzağından" kurtuldu

Ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ABD’de düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nı takip ederken, Schweinsteiger’in ırkçı olarak nitelendirilen açıklamalarıyla ilgili bir soru sorulmasının ardından basın röportajını yarıda kesti.

Alman televizyonunda spor yorumcusu olarak çalışan Schweinsteiger, ülkesinin Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmesinin ardından, Fildişi Sahili milli takımının oyun tarzını “biraz vahşi Afrika futbolu” olarak nitelendirerek ülkesinde geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açmıştı. Bu açıklama, birçok kişi tarafından ırkçı imalar içerdiği şeklinde değerlendirildi.

“Magenta Sport” kanalında danışman olarak turnuvayı takip eden Klopp, geçtiğimiz günlerde uluslararası medya kuruluşlarıyla birkaç röportaj vermişti; ancak “Deutsche Welle” muhabirinin, aynı kanalda çalışan meslektaşı Schweinsteiger’in açıklamaları hakkında yorum yapmasını istemesi üzerine durum değişti.

"Fußball Mercato" kanalı tarafından yayınlanan bir videoda, eski Liverpool teknik direktörü bu soruyu hemen keserek tartışmaya girmek istemediğini belirtti; sert bir tonla şöyle dedi: "Şimdi de bu konuyu sürdürmek mi istiyorsunuz? Hayır, bu soruya kesinlikle cevap vermeyeceğim."

Şöyle devam etti: “Herkesin bu hikayeyi sevdiğini biliyorum, bu yüzden beni bu duruma sokuyorsunuz. Herkesi memnun etmek benim işim değil, ama bu ciddi bir konu ve ne diyeceğimi bilmiyorum… Afrikalılar için durum diğerlerinden farklı.”

Şaşkınlığı yüzünden okunan Klopp şöyle devam etti: “Kimsenin bana bunu sormayacağını sanıyordum, ama sen doğru anı yakaladın. İronik olan ise senin bir Alman olman! Bu beni çok şaşırtıyor,” diyerek gülümsedi ve röportajı sonlandırdı.