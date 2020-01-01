Klopp açıkladı: Mane önümüzdeki üç maçta oynamayacak

Liverpool'un Alman teknik adamı, Wolverhampton maçında sakatlanan Sadio Mane'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İngiltere Premier Lig'in uzak farkla lideri 'da Sadio Mane şoku yaşanıyor.

Kırmızıların, Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Senegalli oyuncu, mücadelenin 33. dakikasında yerini Minamino'ya bırakmak zorunda kalmıştı.

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Oyuncusunun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Jürgen Klopp "Sadio, ligdeki ve maçlarının yanı sıra Federasyon Kupası'ndaki Shrewsbury maçında da saha yer almayacak. Ufak bir kas yırtığı var. Çok ciddi olmaması nedeniyle şanslıyız. Sadece önümüzdeki üç maçta oynamayacak" ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncunun 15 Şubat'taki Norwich City maçında sahada olması bekleniyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Sadio Mane, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.