Klopp açıkladı: Keita yok, Firmino var

Liverpool'da Naby Keita, sakalığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalinde oynayamayacak, Roberto Firmino ise sahadaki yerini alacak.

1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde ile oynayacak olan 'da Naby Keita, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Teknik Direktör Jürgen Klopp, Keita'nın final maçında oynama ihtimalinin bulunmadığını açıkladı. ile oynanan yarı final rövanş maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Roberto Firmino'nun ise durumunun iyi olduğunu ve sahadaki yerini alacağını söyledi.

Alman teknik adam, final öncesi düşüncelerini dile getirdi.

"Bu şansı yeniden elde ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Muhtemelen daha tecrübeli olan taraf biziz ama bunun bir önemi yok. Bu ana kadar kontorlü ele aldık ve iyi durumdayız. Bundan daha iyi bir takımla bir final maçına hiç çıkmadım. Çok heyecan verici bir durum. Grup aşamasında zorlandığımız maçlar oldu ve çıkamayacağımızı zannetik ama istedik ve başardık. 'yi 1-0 yendik ve o günden beri oynadığımız maçlar etkileyiciydi. Şimdi buradayız. Madrid ile oynadığımız final, bu takımın gelişimi için başlangıç maçıydı. Geçen seneki takımla bu seneki takım kıyaslanamaz bile."