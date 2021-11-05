Klopp açıkladı: Firmino’nun sakatlığı ciddi

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i 2-0 mağlup ederek B Grubu’nda zirvedeki yerini perçinleyen Liverpool’da buruk bir sevinç yaşanıyor.

İkinci yarının başında Sadio Mane’nin yerine oyuna dahil olan Roberto Firmino, yaşadığı sakatlık nedeniyle 78. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Sezon başında bir kas sakatlığı geçiren Firmino dört maç forma giyememişti. 30 yaşındaki oyuncunun bu kez formasından daha uzun süre ayrı kalmasından korkuluyor.

Klopp ne söyledi?

Liverpool’un resmi sitesine konuşan Jürgen Klopp, taraftarları üzen haberi paylaştı.

“Bobby konusunda haberler iyi değil. Ciddi bir sakatlığı var, gerçekten talihsiz bir durum. Sahalara dönüşünün ne kadar süreceğini tam olarak bilmiyoruz, ama milli aradan sonra olacağı kesin.”

Sezona çok iyi giren Firmino’nun sakatlığı Liverpool’a önemli bir darbe indirebilir. 11 maçta altı golü bulunan Brezilyalı, geçen sezon 48 maçta sadece dokuz gol atabilmişti.

Liverpool’da diğer sakatların durumu

Pazar günü West Ham ile oynanacak karşılaşmada sakatlıkları bulunan Joe Gomez ve Curtis Jones de forma giyemeyecek.

Klopp, Curtis Jones’un yaşadığı şanssız sakatlıkla ilgili detayları da paylaştı.

“Curtis’in durumu çok daha farklı. Antrenmanda büyük bir şanssızlık yaşadı. Gözüne gelen parmak nedeniyle oynayamayacak.”

“Kariyerim boyunca birçok sakatlığa şahit oldum, ama bunu ilk kez görüyorum. İyileşme süreci başladı, fakat ne zaman döneceği konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum.”

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20 yaşındaki orta saha oyuncusu Klopp’un altyapıdan A takıma kazandırdığı yeteneklerden biri. Geçen sezon düzenli forma şansı bulmaya başlayan Jones, Premier Lig’de 24 maça çıkmıştı. Bu sezon ise toplam dokuz maçta bir gol, üç asist üretti.

Bu hafta sonu Londra Stadı’nda West Ham ile karşılaşacak olan Liverpool, 10 hafta sonunda Premier Lig’de yenilgi yüzü görmedi, ancak lider Chelsea’nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.