Klopp, 5 oyuncu değişikliği ve yoğun takvim hakkında konuştu: “Burnley’nin kaç milli oyuncusu var bilmiyorum!”

Klopp, daha önce Burnley'nin fiziksel oyun tarzından yakınmıştı ve bu yılın başlarında Dyche ile bir tartışma yaşamıştı. Liverpool, bu hafta Burnley ile karşılaşmıyor ancak Klopp yine Burnley tarafını ilgilendiren yorumlarda bulundu.

Kırmızılar, oyuncuları sakatlıklardan korumak için değişiklik sayısını artırmaya çalışan takımlar arasında yer alıyor. La Liga ve Bundesliga gibi diğer üst düzey ligler bu önlemi benimsiyor.

Ne söyledi?

Menajerler toplantısı yaptık ve bu durumu değiştirmek için 14 menajere ihtiyaç duyuyoruz.

"Yanlış bir şey var ortada. İşte bir örnek. Burnley'de, oyuncuların kaçının uluslararası futbol oynadığından pek emin değilim. Oyuncularımız haftada üç maç oynadığında, onların (Burnley) maçı yok. Bir sezonda yaklaşık 42 maç yapıyorlar. 38 Premier Lig maçı ve üç veya dört kupa maçları var.

"Yani sadeece bazı kulüplerin ve oyuncuların anlayacağı konudan bahsediyoruz, ancak kararlar diğer takımlar tarafından kararlaştırılıyor ve bunun üzerine bir rekabet yapıyoruz. 'Bizden daha iyiler' diyorlar ve bu gerçek bir sorun. Beş değişiklik özellikle şu anda olmalı, çünkü oyuncuları şu anda, Covid enfeksiyonu veya bir sakatlıktan sonra geri getiriyorsunuz. Oynamak zorunda oldukları oyunlar nedeniyle size zarar verme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar ve tekrar dışarı çıkmak zorunda kalıyorlar, belki 60 dakika sonra. Bu gerçek bir problem."

Burnley'deki durum

Burnley'nin geçtiğimiz takvim yılında bu seviyede maçlarda oynayan en az dokuz uluslararası oyuncusu var (hepsi birinci tercih kadro üyesi olmasa da).

Bu listede Maxwel Cornet (Fildişi Sahili), Matej Vydra (Çek Cumhuriyeti) ve Johann Berg Gudmundsson (İzlanda) gibi isimler yer alıyor.

Daha fazla okuma